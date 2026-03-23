திங்கள், 23 மார்ச் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (17:27 IST)

சீட் பத்தாது!.. அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை புறக்கணித்த ஜிகே வாசன்!..

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை அதிமுக -  பாஜக கூட்டணிதான் முதலில் கூட்டணி அமைத்தது. அதன்பின் அந்த கூட்டணியில் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, டிடிவி தினகரன் அமமுக, ஐஜேகே உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இணைந்தது. அதேநேரம் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதமெ உள்ள நிலையில் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சு வார்த்தையில் இழுபறி நீடித்து வந்தது..

இந்நிநிலையில்தான், பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் இன்று காலை சென்னை வந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். முடிவில் பாஜகவுக்கு 27, பாமகவுக்கு 18, டிடிவி தினகரனின் அமுமுகவுக்கு 11 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது.

மேலும் மற்ற கட்சிகளுக்கு இந்த இரவுக்குள் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுவிடும் என பழனிச்சாமி கூறினார். ஒருபக்கம் இந்த கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே வாசன் புறக்கணித்துள்ளார்.  5 தொகுதிகள் கேட்ட நிலையில் மூன்று தொகுதிகளை மட்டுமே தர முடியும் என அதிமுக சொல்லிவிட்டதால் வாசன் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக கூட்டணி, திமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனை போட்டிகள் நிலவுகிறது.

ஈரானின் ஏவுகணை திறன் 2,000 கிலோமீட்டரிலிருந்து 4,000 கிலோமீட்டராக உயர்ந்துள்ள செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியத் தேர்தல் வரலாற்றில் "தேர்தல் மன்னன்" என்று அழைக்கப்படும் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை சேர்ந்த கே. பத்மராஜன், வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 253-வது முறையாக போட்டியிட தயாராகி வருகிறார். இதுவரை 252 முறை பல்வேறு தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்ததற்காக இவர் கின்னஸ் மற்றும் லிம்கா உலக சாதனை புத்தகங்களில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் தற்போது சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்வதில் அனைத்துப் கட்சிகளும் தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில்,

நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிகவை துவங்கிய போது அக்கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வகித்தவர் அவரின் மனைவி பிரேமலதா. விஜயகாந்த் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட போது அவரை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக் கொண்டார்.

