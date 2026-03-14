சனி, 14 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: சனி, 14 மார்ச் 2026 (07:51 IST)

எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஷாக் கொடுக்கும் பாஜக!.. தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி!..

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.. அதேநேரம் இது பாஜக தலைமையிலான கூட்டணியா? இல்லை அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியா? என்பது தெரியவில்லை..  பாஜகவை பொறுத்தவரை இது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்றுதான் சொல்கிறது. அதேபோல் கூட்டணிக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் தலைவர் என்றோ அவர்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்றோ இதுவரை பாஜக எங்கேயும் சொல்லவில்லை.. ஆனால் அதிமுக மட்டும் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது..

ஒருபக்கம் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக 40க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதிலும் பல தொகுதிகள் அதிமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் என்கிறார்கள். எனவே, இதை ஏற்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறுக்கிறார்.. ஏற்கனவே தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக இரண்டு முறை பேச்சுவார்த்தை நடந்தும் அது தோல்வியில் முடிந்தது.. இந்நிலையில்தான் வருகிற 16ம் தேதி மீண்டும் அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சு வார்த்தையை துவங்குகிறது.

ஏற்கனவே விஜயின் தவெக அதிமுக - பாஜக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வரும் என நம்பி எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சு வார்த்தையை துவங்காமல் இருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது..

ஆகாஷ் விவகாரம்!.. ஆறு காவல்துறை அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம்!..சமீபத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் மானா மதுரையில் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒரு வழக்கில் ஆகாஷ் என்கிற வாலிபரை கைது செய்தனர்.

எங்களுக்கு சீட் இல்லனாலும் பரவால்ல!.. தவெக மீட்டிங்கில் நிர்வாகிகள் சொன்னது என்ன?..தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் இணையவில்லை..

நாங்க பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா வசூலிப்போம்!.. தமிழக அரசுக்கு வார்னிங் கொடுத்த கோர்ட்!...தனியார் வசம் இருந்து மதுபான கடைகளை டாஸ்மார்க் என்கிற பெயரில் அரசு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்தார் ஜெயலலிதா.

திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீட்டை பிரித்து வருகிறது..

அதிமுக கூட்டணிக்கு போலாமா? வேணாமா?!.. கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தவெக திடீர் ஆலோசனை..நடிகராக இருந்த விஜய் அரசியலுக்கு வர விரும்பி தமிழக வெற்றி கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

