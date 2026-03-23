திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (11:03 IST)

சென்னையில் பியூஸ் கோயல்!.. அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீட்டில் உடன்பாடு ஏற்படுமா?...

தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கிட்டத்தட்ட தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய அரசியல் கட்சிகளான அதிமுக, திமுக இரண்டுமே தங்களது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை பேசி முடிக்கவில்லை. திமுகவில் சில கட்சிகளுக்கு தொகுத்து பங்கீடு முடிந்து விட்டாலும் தேமுதிக, விடுதலை சிறுத்தை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து உடன்பாடு ஏற்படவில்லை..

ஒருபக்கம் அதிமுக இன்னமும் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சு வார்த்தை அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்கப்படவில்லை. ஏற்கனவே இது பற்றி சில முறை பேசினாலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. ஏனெனில் பாஜக 30க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்கிறது. ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அன்புமணி, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தனித்தனியாக டெல்லி சென்று அமிஷாவை நேரில் சந்தித்து தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசினார்கள்..

இந்நியில்தான் பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் இன்று காலை சென்னை வந்திருக்கிறார்.. நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடன் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். அநேகமாக எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு தொகுதி என்கிற பங்கீடு விவரங்கள் பேசி முடிக்கப்பட்டு இன்று அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

ஈரானுக்கு உதவும் இந்திய மக்கள்.. கணவர் கட்டிய தாலியை தானமாக கொடுத்த பெண்..!ஈரான் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில், இந்தியாவிலிருந்து, குறிப்பாகக் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தங்கம், பணம் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் நிதியுதவியாக குவிகின்றன.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடங்கும் அபாயம்.. ரணகளமான பங்குச்சந்தை.. சென்செக்ஸ் 1650 புள்ளிகள் சரிவு..!மத்திய கிழக்கில் ஈரான்-அமெரிக்கா இடையே போர் பதற்றம் அதிகரித்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று கடும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தது.

விஜயால் மது அருந்தாமல் இருக்க முடியாதா? ட்ரெண்டாகும் அனுமோகன் வீடியோதமிழகத்தில் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்து அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் தேர்வு, கூட்டணி பிஸியக இருக்கின்றன. இதில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள முக்கியத் தரப்பு,

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறாரா விஜய்? திமுக கூட்டணியில் சலசலப்பு..!திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தற்போது தமிழக அரசியலில் உற்றுநோக்கப்படும் முக்கிய பகுதியாக மாறியுள்ளது. த.வெ.க தலைவர் விஜய் இங்கு போட்டியிடக்கூடும் என்ற பேச்சால் உருவான பரபரப்பு ஒருபுறமிருக்க, ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்குள் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாகப் பெரும் புகைச்சல் கிளம்பியுள்ளது.

எக்ஸ் ரே அறையில் இளம்பெண்ணை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்த டிரைவர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்..!அகமதாபாத்தில் உள்ள சோலா சிவில் மருத்துவமனையின் டீன் அலுவலக ஓட்டுநர், எக்ஸ்-ரே பிரிவில் ஒரு பெண்ணை ரகசியமாக படம் பிடித்தபோது பிடிபட்டார்.

