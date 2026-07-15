  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. New WhatsApp Number Launched to Report Bribery in Tamil Nadu Government Offices
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (13:28 IST)

லஞ்சம் யாராவது கேட்டா உடனே போன் பண்ணுங்க.. வாட்ஸ் அப் நம்பரை கொடுத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை....

லஞ்ச ஒழிப்பு
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (13:28 IST)
google-news
தமிழக அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் வாங்குவதைத் தடுக்கவும், ஊழலற்ற நேர்மையான நிர்வாகத்தை உருவாக்கவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஒரு புதிய அதிரடி முயற்சியைக் கையில் எடுத்துள்ளது. இனி அரசு ஊழியர்கள் யாராவது உங்களிடம் லஞ்சம் கேட்டால், பொதுமக்கள் உடனடியாக 9498180936 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகத் தைரியமாகப் புகார் அளிக்கலாம்.
 
இந்த எளிய வசதியை மக்கள் அனைவரும் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில், மாநிலம் முழுதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுப் பலகைகளைத் தெளிவாகத் தெரியும்படி வைக்குமாறு தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
ஏற்கெனவே இதற்கான உத்தரவுகள் இருந்தும் பல இடங்களில் விழிப்புணர்வுப் பலகைகள் வைக்கப்படவில்லை என்பது தெரியவந்ததை அடுத்து, தற்போதைய அரசு இந்த புதிய சுற்றறிக்கையைக் கண்டிப்புடன் அனுப்பியுள்ளது.
 
வாட்ஸ்அப் தவிர, பொதுமக்கள் [email protected] என்ற ஈமெயில் முகவரி மூலமாகவும், 044-22321090, 22321085, 22310989, 22342142 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் வழியாகவும் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையை  தொடர்புகொண்டு புகார் அளிக்கலாம். நேரடியாகவோ தபால் மூலமாகவோ எழுத விரும்புவோர், "லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, எண். 293, எம்.கே.என் சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 600016" என்ற முகவரிக்குத் தங்களது புகார்களை அனுப்பலாம்.
 
 
Edited by Siva

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...இந்திய ரயில்வே தனது பயணிகளின் வசதிக்காக முற்றிலும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய தளம் பயணிகளுக்கு எளிமையான இடைமுகம், வேகமான முன்பதிவு அனுபவம் மற்றும் நவீன வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..

சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கருவூலத்தில் பல ஆண்டுகளாக ரூ.64.44 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முடங்கிக்கிடப்பதாக இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் தனது சமீபத்திய தணிக்கை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேற்கு வங்கம் வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மம்தா கட்சி கடும் எதிர்ப்பு...

20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேற்கு வங்கம் வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மம்தா கட்சி கடும் எதிர்ப்பு...வங்கதேசத்தை சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளரும் மனித உரிமை ஆர்வலருமான தஸ்லிமா நஸ்ரின், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கொல்கத்தாவிற்கு வரவுள்ளது மேற்கு வங்க அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து செல்லும் இந்தியர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு... சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி...

விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து செல்லும் இந்தியர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு... சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி...விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள இந்திய பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் விசா இல்லாமல் தாய்லாந்துக்குள் நுழைந்து தங்குவதற்கு அந்நாட்டு அரசு தொடர்ந்து அனுமதி வழங்கி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த விசா விலக்கு திட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்கள் அங்கு தங்குவதற்கான கால அளவு தற்போது பாதியாகக் குறைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.

தமிழக முதல்வர் - கேரள முதல்வர் இன்று சந்திப்பு.. இருமாநில நலன் குறித்து ஆலோசனை...

தமிழக முதல்வர் - கேரள முதல்வர் இன்று சந்திப்பு.. இருமாநில நலன் குறித்து ஆலோசனை...தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை, கேரள மாநில உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா இன்று சென்னையில் நேரில் சந்தித்து பேசுகிறார்.