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லஞ்சம் யாராவது கேட்டா உடனே போன் பண்ணுங்க.. வாட்ஸ் அப் நம்பரை கொடுத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை....
தமிழக அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் வாங்குவதைத் தடுக்கவும், ஊழலற்ற நேர்மையான நிர்வாகத்தை உருவாக்கவும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஒரு புதிய அதிரடி முயற்சியைக் கையில் எடுத்துள்ளது. இனி அரசு ஊழியர்கள் யாராவது உங்களிடம் லஞ்சம் கேட்டால், பொதுமக்கள் உடனடியாக 9498180936 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகத் தைரியமாகப் புகார் அளிக்கலாம்.
இந்த எளிய வசதியை மக்கள் அனைவரும் எளிதில் தெரிந்துகொள்ளும் வகையில், மாநிலம் முழுதும் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுப் பலகைகளைத் தெளிவாகத் தெரியும்படி வைக்குமாறு தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஏற்கெனவே இதற்கான உத்தரவுகள் இருந்தும் பல இடங்களில் விழிப்புணர்வுப் பலகைகள் வைக்கப்படவில்லை என்பது தெரியவந்ததை அடுத்து, தற்போதைய அரசு இந்த புதிய சுற்றறிக்கையைக் கண்டிப்புடன் அனுப்பியுள்ளது.
வாட்ஸ்அப் தவிர, பொதுமக்கள் [email protected] என்ற ஈமெயில் முகவரி மூலமாகவும், 044-22321090, 22321085, 22310989, 22342142 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் வழியாகவும் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையை தொடர்புகொண்டு புகார் அளிக்கலாம். நேரடியாகவோ தபால் மூலமாகவோ எழுத விரும்புவோர், "லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, எண். 293, எம்.கே.என் சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 600016" என்ற முகவரிக்குத் தங்களது புகார்களை அனுப்பலாம்.
Edited by Siva
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