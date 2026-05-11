திங்கள், 11 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Updated : திங்கள், 11 மே 2026 (09:08 IST)

ஸ்டாலினுக்கும், உதயநிதிக்கும் விஜய் இன்னும் நடிகர்தானா?!.. பொங்கும் தவெக!..

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியைத் துவங்கி கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அரசியல் களத்தில் செயல்பட்டு நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 23 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்டு வாக்கு எண்ணிக்கையில் 35 சதவீத வாக்குகளை வாங்கி 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்..

விஜய் முதல்வராக பதவி ஏற்றது அவரின் ரசிகர்களுக்கும் தவெக தொண்டர்களுக்கும், அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களுக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது, நேற்று காலை முதலே அவர்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின், அவரின் மகன் மற்றும் முன்னாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவரும் எக்ஸ் தளத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். ஆனால் அப்போது அவர்கள் இருவரும் முதலமைச்சரின் ட்விட்டர் ஐடியை டேக் செய்யாமல் நடிகர் விஜய் என்கிற ஐடியை டேக் செய்து விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்துருந்தனர்.

அது விஜய் ஒரு நடிகர்தான், ஒரு நடிகராக இருந்துதான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என சொல்வது போல இருந்தது. இதையடுத்து, ஸ்டாலினும், உதயநிதியை விஜயை இன்னமும் அரசியல்வாதியாகவும், முதல்வராகவும் பார்க்கவில்லையா?.. இது நக்கலடிப்பது போல இருக்கிறது என விஜயின் ஆதரவாளர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

