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Written By Webdunia

சிவசேனா போலவே சரத்பவார் கட்சியும் பாஜகவிடம் சரண்டரா? முதல்வரை சந்தித்த முக்கிய பிரபலங்கள்...

மகாராஷ்டிர அரசியல்
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (13:32 IST)
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மகாராஷ்டிர அரசியலில் நிலவி வரும் அசாதாரண சூழல்களுக்கு மத்தியில், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் இணைப்பு மற்றும் எதிர்கால நகர்வுகள் குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. முன்னாள் துணை முதல்வர் அஜித்பவாரின் எதிர்பாராத மறைவுக்குப் பிறகு, இரண்டாகப் பிரிந்திருந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் அணிகளை ஒன்றிணைக்கும் பேச்சுவார்த்தை தற்காலிகமாக முடங்கியுள்ளது.
 
இந்த இக்கட்டான நிலையில், சரத்பவார் தனது கட்சியை காங்கிரஸோடு இணைக்க டெல்லியில் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டார். ஆனால், அவரது கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஜெயந்த் பாட்டீல் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் சில எம்.எல்.ஏ.க்கள், காங்கிரஸ் இணைப்புக்கு மாறாக ஆளும் பா.ஜ.க கூட்டணியில் சேரவே ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். 
 
எதிர்க்கட்சியாக நீடிப்பதால் தொகுதி நிதி மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளில் சிக்கல் எழுவதாகக் கூறி, கட்சியின் பெரும்பாலான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆளும் தரப்புக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட சரத்பவாருக்கு அழுத்தம் கொடுத்துள்ளனர்.
 
இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜெயந்த் பாட்டீல், சுனில் தட்கரே மற்றும் பிரபுல் பட்டேல் ஆகியோர் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா கட்சி பிளவுபட்டது போன்றதொரு சூழலைத் தவிர்க்கத் தற்போது சரத்பவார் தீவிரமாக முயன்று வருகிறார்.
 
 
Edited by Siva

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