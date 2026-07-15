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  4. Indian Railways to Launch New IRCTC Website with Enhanced Features and Faster Booking Experience
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (11:52 IST)

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...

இந்திய ரயில்வே
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (11:52 IST)
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இந்திய ரயில்வே தனது பயணிகளின் வசதிக்காக முற்றிலும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஐஆர்சிடிசி  இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய தளம் பயணிகளுக்கு எளிமையான இடைமுகம், வேகமான முன்பதிவு அனுபவம் மற்றும் நவீன வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள மாளவியா தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின்  மாணவர்கள் மற்றும் ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் இந்தத் தளத்தின் பீட்டா  பதிப்பு காட்டப்பட்டு, கருத்துகள் பெறப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 
இந்த புதிய தளத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களாக நான்கு மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. முதலாவதாக, தேவையற்ற பாப்-அப்கள் மற்றும் கேப்ட்சா  குறியீடுகள் நீக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இரண்டாவதாக, பல்வேறு வகுப்பு மற்றும் ஒதுக்கீடுகளில் இருக்கை இருப்பதை ஒரே இடத்தில் எளிதாக சரிபார்க்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
மூன்றாவதாக, முன்பதிவு செயல்முறைகள் எளிமையாக்கப்பட்டு விரைவான செக்-அவுட் வசதி வழங்கப்படுகிறது. 
 
நான்காவதாக, அடிக்கடி பயணம் செய்யும் பயணிகளின் விவரங்களைச் சேமித்து வைத்துக்கொள்ளும் வசதி இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், முக்கிய முன்பதிவு அமைப்பான PRS கணினி கட்டமைப்பும் நவீனப்படுத்தப்படுவதால், தட்கல் நேரங்களில் ஏற்படும் 'System Busy' பிழைகள் தவிர்க்கப்பட்டு, அதிகப்படியான இணைய பயன்பாட்டையும் இந்த தளம் சிறப்பாக கையாளும். ஏற்கனவே 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பதிவிறக்கங்களைக் கொண்டுள்ள RailOne மொபைல் செயலியுடன் இணைந்து, இந்த புதிய இணையதள மாற்றம் ரயில் பயணத்தை மேலும் எளிமையாக்கவுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...

ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...இந்திய ரயில்வே தனது பயணிகளின் வசதிக்காக முற்றிலும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய தளம் பயணிகளுக்கு எளிமையான இடைமுகம், வேகமான முன்பதிவு அனுபவம் மற்றும் நவீன வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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