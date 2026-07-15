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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (13:13 IST)

பள்ளி வளாகத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவருக்குக் கத்திக்குத்து – சக மாணவர் வெறிச்செயல்!

Sivaganga school student stabbed
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (13:16 IST)
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சிவகங்கை மாவட்டம் சாத்தரசன்கோட்டை அருகே அரசுப் பள்ளி வளாகத்திற்குள் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர், சக மாணவரால் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சிவகங்கை மாவட்டம் சாத்தரசன்கோட்டை அருகே உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவனும், கத்தியால் குத்திய மாணவனும் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர். இன்று பள்ளி இடைவேளையின் போது அல்லது வகுப்பறைக்கு வெளியே இருவருக்கும் இடையே திடீரென ஏதோ ஒரு விஷயம் தொடர்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வாக்குவாதம் ஒருகட்டத்தில் எல்லை மீறி, இருவருக்குள்ளும் கடுமையான கைகலப்பாக மாறியது. அப்போது ஆத்திரமடைந்த சக மாணவன், தான் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய கத்தியை எடுத்து, எதிர்பாராத விதமாக 12-ஆம் வகுப்பு மாணவனின் உடல் பகுதியில் சரமாரியாகக் குத்தியுள்ளார். ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த மாணவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு சக மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் ஓடி வந்தனர். அதற்குள் கத்தியால் குத்திய மாணவர் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டார்.
 
பள்ளி நிர்வாகத்தினர் உடனடியாக காயமடைந்த மாணவனை மீட்டு, சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். தற்போதைய நிலையில் மாணவனின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவக் குழுவினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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