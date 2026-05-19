  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. enforcement directorate asking permission on senthil balaji
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 19 May 2026 (08:01 IST)

பண மோசடி வழக்கு!.. செந்தில் பாலாஜிக்கு செக்!. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?..

senthil balaji
Publish: Tue, 19 May 2026 (08:01 IST) Updated: Tue, 19 May 2026 (08:05 IST)
google-news
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தற்போதைய கோவை எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்தபோது அரசு வேலைக்கு பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக அவரின் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது. ஆனால் திமுக ஆட்சியில் செந்தில் பாலாஜி விசாரிக்க அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. அதாவது திமுக அரசு அனுமதி கொடுக்காததால் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நடைபெறவில்லை.

இந்நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை விசாரிப்பதற்கான ஆதாரங்கள், ரகசிய குறிப்புகளுடன் அமலாக்கத்துறை தமிழக அரசுக்கு தற்போது கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. பண மோசடி வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி, அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் உட்பட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

மாநில அரசு அனுமதி இல்லாததால் நீதிமன்ற விசாரணை இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருந்தது. தற்போது ஆட்சி மாறிவிட்டதால் செந்தில் பாலாஜியை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியிருக்கிறது..

தற்போது செந்தில் பாலாஜியை காப்பாற்ற திமுக ஆட்சி இல்லை என்பதாலும் தவெக தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாலும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விரைவில் துவங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது..
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!

அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!திருவரங்கம் தொகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகம் மற்றும் இ-சேவை மையத்தில் நிலவும் அவல நிலையைச் சுட்டிக்காட்டி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரமேஷ் விடுத்துள்ள ட்விட்டர் பதிவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!

மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து ஒரு செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, முஸ்தபா பாய் வழங்கிய பதில் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!

பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.

தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்

தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்அதிமுக மற்றும் தேமுதிக இடையிலான கூட்டணி முறிவு குறித்து முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.