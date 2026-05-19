தொடர்புடைய செய்திகள்
- அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட பிளவு: நாளை அவசரமாக கூடுகிறது மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!
- நாம எல்லாமே பண்ணோம்!. ஆனா ஒன்னுமே பண்ணாம ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க!.. முக ஸ்டாலின் பேச்சு..
- அரசியலில் இருந்து ஓய்வு!.. திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்..
- ஃபீல் பண்ணாதீங்க!.. இப்பவும் நம்ம ஆட்சிதான்!. முக ஸ்டாலின் பேச்சு...
- முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை அதிமுகவில் இருந்து விலகல்.. தவெகவில் இணைகிறாரா?
பண மோசடி வழக்கு!.. செந்தில் பாலாஜிக்கு செக்!. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?..
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தற்போதைய கோவை எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்தபோது அரசு வேலைக்கு பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக அவரின் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது. ஆனால் திமுக ஆட்சியில் செந்தில் பாலாஜி விசாரிக்க அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. அதாவது திமுக அரசு அனுமதி கொடுக்காததால் செந்தில் பாலாஜி தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நடைபெறவில்லை.
இந்நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை விசாரிப்பதற்கான ஆதாரங்கள், ரகசிய குறிப்புகளுடன் அமலாக்கத்துறை தமிழக அரசுக்கு தற்போது கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. பண மோசடி வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி, அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் உட்பட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
மாநில அரசு அனுமதி இல்லாததால் நீதிமன்ற விசாரணை இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருந்தது. தற்போது ஆட்சி மாறிவிட்டதால் செந்தில் பாலாஜியை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியிருக்கிறது..
தற்போது செந்தில் பாலாஜியை காப்பாற்ற திமுக ஆட்சி இல்லை என்பதாலும் தவெக தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாலும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விரைவில் துவங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது..
இந்நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை விசாரிப்பதற்கான ஆதாரங்கள், ரகசிய குறிப்புகளுடன் அமலாக்கத்துறை தமிழக அரசுக்கு தற்போது கடிதம் எழுதியிருக்கிறது. பண மோசடி வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி, அவரின் சகோதரர் அசோக்குமார் உட்பட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
மாநில அரசு அனுமதி இல்லாததால் நீதிமன்ற விசாரணை இதுவரை துவங்கப்படாமல் இருந்தது. தற்போது ஆட்சி மாறிவிட்டதால் செந்தில் பாலாஜியை மீண்டும் விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு அமலாக்கத்துறை கடிதம் எழுதியிருக்கிறது..
இதன் காரணமாக இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விரைவில் துவங்கும் என கணிக்கப்படுகிறது..
அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!
மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!
பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.