  4. PIB Fact Check Dismisses Fake News on Issuing Gold Bonds for Temple Gold Reserves
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (08:25 IST)

கோயில்களின் தங்க இருப்புகளுக்கு பதிலாக மத்திய அரசின் தங்க பத்திரங்கள்? உண்மை நிலை என்ன?

போலிச் செய்தி
இந்தியாவில் உள்ள கோயில்களின் தங்க இருப்புகளுக்கு பதிலாக, மத்திய அரசு தங்க பத்திரங்களை வழங்க போவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு தகவல் அதிவேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த விவகாரம் பொதுமக்கள் மற்றும் ஆன்மீக பெரியோர்களிடையே பெரும் விவாதத்தையும் பரப்பபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது.
 
இந்நிலையில், இந்த வைரல் செய்தி முற்றிலும் அப்பட்டமான ஒரு "போலிச் செய்தி"  என்று மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் சரிபார்ப்பு அமைப்பான PIB Fact Check அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
 
இந்திய அரசு அத்தகைய எந்தவொரு முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்றும், பரப்பப்படும் செய்தியில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை என்றும் அது திட்டவட்டமாக விளக்கியுள்ளது. 
 
பொதுமக்கள் மற்றும் இணையவாசிகள் இதுபோன்ற ஆதாரமற்ற, வதந்தி செய்திகளை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என்றும், சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 
அரசு சார்ந்த எந்தவொரு முக்கிய திட்டங்களுக்கும் எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மற்றும் அரசுத் தரப்பு அறிவிப்புகளை மட்டுமே பார்த்து உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்திற்குரிய செய்திகள் இருந்தால் PIB அமைப்பிற்கு தெரியப்படுத்தலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
