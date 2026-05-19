தொடர்புடைய செய்திகள்
- துபாயில் உள்ள Oracle, அமேசான் நிறுவனங்களை ஈரான் தாக்கியது உண்மையா? விளக்கம் அளித்த அதிகாரிகள்..!
- உண்மையா? AI வீடியோவா.. 'காப்ஸ்யூல்' போட்டால் உடனடியாக கிடைக்கும் மேகி நூடுல்ஸ்..!
- யூடியூப் சேனல்கள் லைசென்ஸ் எடுத்து செயல்பட வேண்டும்: அரசு பரிசீலனை..!
- இதில் கூட லாப நோக்கமா? விமான விபத்தில் இறந்தவர்கள் பெயரில் போலி சமூக வலைத்தள கணக்குகள்..!
- மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. ஒரே வாரத்தில் இருமுறை உயர்ந்ததால் மக்கள் அதிர்ச்சி..!
கோயில்களின் தங்க இருப்புகளுக்கு பதிலாக மத்திய அரசின் தங்க பத்திரங்கள்? உண்மை நிலை என்ன?
இந்தியாவில் உள்ள கோயில்களின் தங்க இருப்புகளுக்கு பதிலாக, மத்திய அரசு தங்க பத்திரங்களை வழங்க போவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு தகவல் அதிவேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த விவகாரம் பொதுமக்கள் மற்றும் ஆன்மீக பெரியோர்களிடையே பெரும் விவாதத்தையும் பரப்பபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வைரல் செய்தி முற்றிலும் அப்பட்டமான ஒரு "போலிச் செய்தி" என்று மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் சரிபார்ப்பு அமைப்பான PIB Fact Check அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இந்திய அரசு அத்தகைய எந்தவொரு முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்றும், பரப்பப்படும் செய்தியில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை என்றும் அது திட்டவட்டமாக விளக்கியுள்ளது.
பொதுமக்கள் மற்றும் இணையவாசிகள் இதுபோன்ற ஆதாரமற்ற, வதந்தி செய்திகளை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என்றும், சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அரசு சார்ந்த எந்தவொரு முக்கிய திட்டங்களுக்கும் எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மற்றும் அரசுத் தரப்பு அறிவிப்புகளை மட்டுமே பார்த்து உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்திற்குரிய செய்திகள் இருந்தால் PIB அமைப்பிற்கு தெரியப்படுத்தலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
தமிழ்நாட்டில் இனி தொழில் முதலீடுகள் குவியும்.. சர்வதேச வர்த்தக வல்லுநர் கியுங்ஹூன் கிம் கணிப்பு..!
தமிழ்நாட்டின் தொழில், முதலீடு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சராக செல்வி எஸ். கீர்த்தனா அவர்களும்,(Guidance Tamil Nadu அமைப்பின் புதிய மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச்செயல் அதிகாரியாகத் திரு. தீபக் ஜேக்கப், IAS அவர்களும் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இந்த மிக முக்கிய நிர்வாக மாற்றங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய நிம்மதியையும் பெருத்த வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.