ஃபீல் பண்ணாதீங்க!.. இப்பவும் நம்ம ஆட்சிதான்!. முக ஸ்டாலின் பேச்சு...
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதல்வராக அமர்ந்தார். ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக மக்கள் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் நிராகரித்துவிட்டு தவெகவுக்கு வாக்களித்தனர்.
இதன் காரணமாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார்.
திமுக எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் சென்னை திமுகவின் கோட்டை என சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில் அங்குள்ள 16 தொகுதி இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே திமுக வென்றது. மற்ற 14 இடங்களிலும் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிலும் முதல்வர் வேட்பாளரான முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் பகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோற்றுப் போனார். இது திமுகவினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது..
ஆனாலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் தவெகவை ஆதரித்ததால் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அதோடு மரியாதை நிமித்தமாக முதல்வர் விஜயும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் சென்று சந்த்த்து அவரிடம் ஆசி பெற்றார்.
இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் வைரலானது, இந்நிலையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய முக ஸ்டாலின் ‘திமுகவினர் யாரும் சோகத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.. இப்போதும் நாம்தான் ஆட்சியில் இருக்கிறோம்.. நம் திட்டங்கள் தொடரும் வரை திமுகதான் ஆட்சியில் இருக்கிறது என்று பொருள்.. முந்தைய திமுக அரசின் திட்டங்கள் தொடர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம்.. அவை தொடர்கின்றன.. தோல்வி வெற்றி இரண்டையும் சமமாக கருதி பாடுபடும் இயக்கம் திமுக என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.. கட்சி தொடங்கியதிலிருந்தே திமுக பல வெற்றிகளையும், தோல்வியையும் கண்டிருக்கிறது’ என்று பேசியிருக்கிறார்..
இருமொழிக் கொள்கை தான் த.வெ.க-வின் கொள்கை: புதிய கல்வித் திட்டம் குறித்து ராஜ்மோகன் பேட்டி!
அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட பிளவு: நாளை அவசரமாக கூடுகிறது மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி பூசலும் பிளவும் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோருக்கு இடையே தலைமை போட்டி தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில், நாளை காலை 9 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவசரமாக நடைபெறும் என்று பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
டாஸ்மாக் கடையில் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.20 வசூல்: தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஊழியர்கள் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பது நீண்டகால புகாராக இருந்து வருகிறது. வழக்கமாக பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கும் முறைகேடு பரவலாக அரங்கேறி வந்த நிலையில், தற்போது முதன்முறையாக பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்த அதிர்ச்சி சம்பவம் தஞ்சாவூரில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.