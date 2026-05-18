முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை அதிமுகவில் இருந்து விலகல்.. தவெகவில் இணைகிறாரா?
அதிமுகவில் இருந்து மூத்த நிர்வாகியான செம்மலை கட்சியில் இருந்து விலகிவிட்டார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
தேர்தலுக்குப்பிறகு அஇஅதிமுகவில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் நிகழ்வுகள் எனக்கு மிகுந்த மன வேதனையை உண்டாக்கி விட்டது. இதே மனவேதனையுடன் தான், இயக்கத்தில் நான் நீடித்து வந்தேன். இந்த இயக்கத்திற்காக போராடி வந்த தொண்டர்களும் இருந்து வருகிறார்கள். நடந்த சம்பவங்கள், நடக்கும் சம்பவங்கள் எதுவும் நியாயம் உடையதாக இல்லை. தனிமனித விருப்பத்தின் அடிப்படையில் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகிறது உள்ளது. முன்னோர்களிடம் பழகிய தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் உருவாக்கிய இயக்கம், புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்கள் காப்பாற்றிய இயக்கத்திற்கு இந்தநிலை?
புரட்சித்தலைவர் அவர்களும் புரட்சித்தலைவி அவர்களும் எவ்வளவோ வாய்ப்புகளை எனக்கு வழங்கியதோடு அரசியலில் நிலையான ஓர் அங்கமாகத்தான் எனக்கு உருவாக்கி தந்தார்கள்.
அந்த நன்றிக்கு சுயநலமின்றி தொடர்ந்து பணியாற்றிவந்தேன். புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் மறைவுக்குப்பிறகு எனக்கு பல வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டது. தடுக்கப்பட்டது. எனது ஆதங்கத்தை வெளிக்காட்டிக்கொள்ளாமலும் தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு தொடர்ந்து பணியாற்றிவந்தேன்.
எவ்வளவோ வாய்ப்புகளை எனக்கு வழங்கியதோடு அரசியல் வாழ்வில் அடையாளம் காட்டப்பட்ட ஒரு ஒளிரும் நட்சத்திரமாக என்னை ஆளாக்கி அழகு பார்த்த மறைந்த இருபெரும் தலைவர்களின் ஆன்மாவிடம் விடைபெற்று கிளம்புகிறேன்.
இவ்வாறு முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
