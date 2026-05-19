  4. Tamil Nadu Government Imposes Strict Ban on Mobile Phone Usage by Government Bus Drivers
Last Updated : Tuesday, 19 May 2026 (10:34 IST)

அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பையில் மொபைல் போன் வைத்திருக்க தடை.. தமிழக அரசு..!

தமிழகத்தில் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் பணியில் இருக்கும்போது மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் விபத்துகளை தடுக்க, போக்குவரத்து துறை மிக கடுமையான புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. தற்போதைய தவெக அரசின்  கொள்கையின்படி, பயணிகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புதிய விதிகளின்படி, அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் தங்களது பணி நேரத்தின் போது கைப்பேசியை பயன்படுத்த முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஓட்டுநர்கள் தங்களது சட்டை பையில்கூட கைப்பேசியை வைத்திருக்கக் கூடாது என்றும் கறாராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
பேருந்தை இயக்கும்போது ஓட்டுநர்களின் கவனம் சிதறுவதை தடுக்கவே இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறி ஓட்டுநர்கள் கைப்பேசி வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் பாயும் எனத் தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது.
 
சாமான்ய நடுத்தர மக்களின் உயிரோடு விளையாடும் எந்தவொரு அலட்சிய போக்கையும் இந்த அரசு சகித்து கொள்ளாது என்பதை இந்த முடிவு காட்டுகிறது. பொதுமக்களின் அசுர வேக பயண பாதுகாப்பை 100% கேரண்டியாக மாற்றும் தவெக அரசின் இந்த சமரசமற்ற கமாண்டிங் நிர்வாக முடிவிற்குப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
 
