தொடர்புடைய செய்திகள்
- பொய்க்கால் குதிரை அரசு சில காலம்தான்!. அதிமுக ஆட்சி விரைவில்!.. பழனிச்சாமி அறிக்கை!...
- அதிமுகவில் உச்சக்கட்ட பிளவு: நாளை அவசரமாக கூடுகிறது மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!
- எதுவுமே பிடிக்கல!.. அதிமுகவிலிருந்து விலகுகிறேன்!.. செம்மலை பரபரப்பு பேட்டி...
- முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை அதிமுகவில் இருந்து விலகல்.. தவெகவில் இணைகிறாரா?
- அடுத்தடுத்து அதிமுக நிர்வாகிகளை நீக்கும் ஈபிஎஸ்.. மீண்டும் ஆலோசனை செய்யும் வேலுமணி, எஸ்பி சண்முகம்..!
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டிய ஈபிஎஸ்.. 17 பேர் மட்டுமே வந்திருப்பதால் பரபரப்பு..!
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவிற்குள் உட்கட்சி பூசல்களும் சலசலப்புகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களான எடப்பாடி பழனிசாமி , எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் சி.வி.சண்முகம் ஆகியோருக்கு இடையே கடுமையான பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், சென்னை ராயப்பேட்டையிலுள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று அவசரமாகத் தொடங்கியது.
தேர்தல் தோல்வி மற்றும் கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாடுகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்க மொத்தம் 17 மாவட்ட செயலாளர்கள் மட்டுமே வருகை தந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முக்கிய தலைவர்களின் அதிருப்தி மற்றும் குறைவான மாவட்ட செயலாளர்களின் வருகை ஆகியவை எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கு ஏற்பட்டுள்ள புதிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உட்கட்சி மோதல் மற்றும் தேர்தல் தோல்விக்கு பிந்தைய அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் மிக தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருவதால், தமிழக அரசியல் களம் தற்போது பெரும் சூடுபிடித்துள்ளது.
Edited by Siva
அவலமான நிலையில் அம்மா உணவகம்.. லெப்ட் ரைட் வாங்கிய டிவிகே எம்.எல்.ஏ ரமேஷ்..!
மகளிர் உரிமைத் தொகை மக்களின் வரிப்பணம்: முஸ்தபா அதிரடி பதில்!
பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.