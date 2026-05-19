ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வாரம் தான் ஆகிறது.. அதற்குள் 60 கிலோ குட்கா புகையிலை பறிமுதல்..!
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்கும் நோக்கில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் நேரடி பார்வையின் கீழ் சிறப்பு போதைப்பொருள் தடுப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவின் அதிரடி நடவடிக்கையாக, குடியிருப்பு பகுதி ஒன்றில் ரகசியமாக பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்யப்படவிருந்த சுமார் 60 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலை பொருட்கள் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இச்சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த காவல் துணை ஆணையர் தீபா சத்தியன், "முதலமைச்சரின் நேரடிப் பார்வையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சிறப்புக் குழு, மாநிலம் முழுவதும் அசுர வேகத்தில் கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. எதிர்காலத் தலைமுறையினரைச் சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்திற்கு 'பங்கமான' முற்றுப்புள்ளி வைப்பதே எங்கள் இலக்கு.
தமிழ்நாட்டை முற்றிலும் போதை இல்லாத முன்மாதிரி மாநிலமாக உருவாக்க காவல்துறை அர்ப்பணிப்புடன் கடமையாற்றி வருகிறது," என்று கறாராக தெரிவித்தார். குடியிருப்பு பகுதிகளில் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடும் எவராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் பாயும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
தவெக அரசின் இந்த சமரசமற்ற அதிரடிப் பாய்ச்சல், சாமான்ய நடுத்தர குடும்பங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் நிம்மதியையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.