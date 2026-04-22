புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (13:16 IST)

5949 பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள்!.. பலத்த பாதுகாப்பு!.. தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவிப்பு..

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் ஏப்ரல் 23ம் தேதியான நாளை சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே தேர்தலுக்கான பணிகளில் தேர்தல் அணையின் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறது. அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தமாக இந்த முறை 4023 வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்கள்.
நாளை காலை 6 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. எனவே நாளை வாக்களிக்க பொதுமக்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் ‘தமிழகத்தின் மொத்த வாக்காளர்கள் 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 பேர் எனவும், தமிழகத்தில் மொத்தம் 75 ஆயிரத்து 64 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், 62 வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்..

மேலும் 326 தேர்தல் பார்வையாளர்கள், 136 பொது பார்வையாளர்கள், 40 காவல் பார்வையாளர்கள், 150 செலவீன பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். குறிப்பாக தமிழகத்தில் 5949 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை எனவும் அவர் அறிவித்தார். அதோடு தமிழகத்தில் 4.18 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பதிவாகியிருப்பதாகவும் அர்ச்ச பட்நாயக் தெரிவித்தார். அதோடு பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.


மின்சார பைக், கார் மட்டுமல்ல.. மின்சார சைக்கிளும் வந்துவிட்டது... விலை 69,000 ரூபாயாம்..இந்தியாவைச் சேர்ந்த இ-மோட்டோராட் நிறுவனம், சந்தையில் வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகன தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 'வைபர்' என்ற புதிய மின்சார சைக்கிளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த சைக்கிள், தோற்றத்தில் ஒரு நவீன மின்சார இருசக்கர வாகனத்திற்கு இணையான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம்!.. ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க!.. களத்தில் இறங்கும் அதிகாரிகள்!..தமிழகத்தில் தலைநகரான சென்னையில் பல ஊர்களை சேர்ந்தவர்களும் வசிக்கிறார்கள்.. இன்னும் சொல்லப்போனால் சென்னையில் வசிப்பவர்களில் 40 சதவீதம் மட்டுமே பூர்வீக சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்.

உங்கள் வாக்கு எந்த வாக்குச்சாவடியில் உள்ளது? எப்படி அறிந்து கொள்வது? முழு விவரங்கள்..!தமிழகத்தில் நாளை அதாவது ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்குச்சாவடி விவரங்களை எளிதாக தெரிந்துகொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. நேற்று மாலை தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஓய்ந்த நிலையில், தற்போது வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குப்பதிவுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் பணிபுரியும் மக்கள், தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றச் சொந்த ஊர்களை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.

எத்தனால் கலந்த புதிய பெட்ரோல்!.. விரைவில் வெளியிட ஒன்றிய அரசு திட்டம்!...ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போரை துவங்கியதால் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து ஈரானின் ஹார்மூஸ் நீரிணை வழியாக கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

விமான கட்டணம் திடீர் உயர்வு!.. ஓட்டு போட சொந்த ஊருக்கு போறவங்க ஷாக்!..flight chage increased due to election

