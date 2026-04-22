2021ல் பாஜக தோற்றது 10% வித்தியாசத்தில் தான்.. ஆனால் SIRல் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் 11.6%.. 2026 தேர்தல் முடிவு எப்படி இருக்கும்?
மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலில் இந்த முறை SIR என்ற 'வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்' என்பது மிக முக்கியமான மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய விவாதமாக உருவெடுத்துள்ளது.
இந்த திருத்த நடவடிக்கையின் மூலம் சுமார் 89 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது அம்மாநிலத்தின் மொத்த வாக்காளர்களில் 11.6 சதவீதமாகும். ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி, இது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என்று குற்றம் சாட்டுகிறது.
கடந்த 2021 தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 215 இடங்களை பெற்று வெற்றி பெற்றது. அப்போது திரிணாமுல் 48% மற்றும் பாஜக 38% வாக்குகள் வாங்கியிருந்த நிலையில் இரு கட்சிகளுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் 10 சதவீதமாக இருந்தது.
தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ள 11.6 சதவீத வாக்காளர்கள், அந்த வெற்றி வித்தியாசத்தை விட அதிகம் என்பதால், இது தேர்தல் முடிவுகளில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என அரசியல் ஆய்வாளர் ராகுல் கன்வால் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
குறிப்பாக, திரிணாமுல் பலமாக உள்ள மாவட்டங்களில் அதிக அளவிலான நீக்கங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. ஒருவேளை நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் அனைவரும் திரிணாமுல் ஆதரவாளர்களாக இருந்து, ஒரு சிறிய சதவீத வாக்குகள் பாஜக பக்கம் திரும்பினால், அது மம்தா பானர்ஜியின் ஆட்சியை தலைகீழாக மாற்ற வாய்ப்புள்ளது.
அதே சமயம், குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள கோபம் திரிணாமுல் கட்சிக்கு ஆதரவாகவும் திரும்பலாம் என ஒரு தரப்பு கருதுகிறது. ஊழல் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான அதிருப்தியும் இந்த தேர்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
