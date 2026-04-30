2026 சட்டசபை தேர்தல் ரிசல்ட்!.. குடும்பத்தை அழைத்து பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி?!..
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் அதிமுக முதல்வராக மாறியவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. டெல்லி பாஜக தலைமையுடன் சுமூகமாக செயல்பட்டு ஆட்சியை நடத்தி வந்தார்.கடந்த 2011 மற்றும் 2016 இரண்டு தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் அதிமுகவை ஆட்சி அமைத்தது.
2021-ல் திமுக ஆட்சியைப் பெற்று முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக மாறினார். சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கான சட்டசபை தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. தமிழகத்தில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது, இந்த தேர்தலில் பொறுத்து வரை விஜய் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று கணிக்கப்படுகிறது. ஆனாலும், தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் திமுகவே ஆட்சி அமைக்கும் என பல கருத்துக்கணிப்பை எடுத்த அமைப்புகள் சொல்கிறது. ஆனால் சில கருத்துக்கணிப்புகள் அதிமுகவை ஆட்சி அமைக்கும் என சொல்கிறது..
இந்நிலையில்தான், தமிழகத்தில் அதிமுகவே ஆட்சி அமையும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதியாக நம்புவதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. தேர்தல் முடிந்தவுடன் தன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 16 பேரை சேலம் வீட்டுக்கு வரவழைத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்களிடம் மனம் விட்டு பேசியதாகவும் ‘நிச்சயம் நாம்தான் ஆட்சி அமைக்க போகிறோம்.. ஆட்சி நிர்வாகத்தில் உங்கள் தலையீடு எதுவும் இருக்கக்கூடாது.. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் செய்து கொடுக்கிறேன்.. காமராஜர் மாதிரி ஒரு ஆட்சியை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன்’ என்றெல்லாம் பேசியதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது. சில அதிமுக நிர்வாகிகள் ஊடகங்களில் இதை சொல்லியிருக்கிறார்கள்..