புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (18:59 IST)

தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: எக்ஸிட் போல் முடிவுகள்

தமிழகத்தில் 2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், எக்ஸிட் போல் முடிவுகளை இன்று வெளியானது . இந்த முடிவுகளின்படி, தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியைப் பிடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதே நேரத்தில்  முதல் தேர்தலைச் சந்திக்கும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கணிசமான இடங்களைக் கைப்பற்றும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
 
மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி 125 முதல் 145 இடங்களைக் கைப்பற்றும் என்றும், அதிமுக கூட்டணி 60-80 இடங்களை கைப்பற்றும் என்றும் விஜயின் தவெக 18 இடங்கள் வரை கைப்பற்றும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன்மூலம் திமுக ஆட்சி அமைக்கபோவது உறுதியாகியுள்ளதாக கருத்துகணிப்புகள் கூறுகின்றன.
 
 
 
 

விஜயால் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது!. பாஜக போடும் பக்கா ஸ்கெட்ச்!..இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் பாஜக ஆட்சி அமைத்தாலும் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா ஆகிய 4 மாநிலங்களும் பாஜகவால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை

விசிக நிர்வாகிகளை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் திமுக!.. தடுக்கும் முயற்சியில் திருமா!...பொதுவாகவே ஒரு அரசியல் கட்சியிலிருந்து ஒருவர் விலகி மற்றொரு கட்சியில் இணைவது என்பது மிகவும் சாதாரண ஒன்றுதான். கடந்த பல வருடங்களாகவே மக்கள் இதை பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.

நேரு ஸ்டேடியத்தில் பதவியேற்பு விழா!.. அமைச்சரவை பட்டியெல் ரெடி!.. தவெகவின் நம்பிக்கை!..தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி தொடர்ந்து வந்தது.

வெறும் ரூ. 299-க்கு நெட்ஃபிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் சந்தாவா? உங்கள் வங்கி கணக்கு காலியாகலாம்! எச்சரிக்கை பதிவுதற்போது சமூக வலைதளங்களான வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராமில் ஒரு புதிய மோசடி பரவி வருகிறது. நெட்ஃபிக்ஸ் , அமேசான் பிரைம் , ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் , ஜீ5 போன்ற முன்னணி ஓடிடி தளங்களின் சந்தாக்களை வெறும் ரூ. 299 என்ற மிகக்குறைந்த விலையில் தருவதாக கூறி மோசடி கும்பல் மக்களை வலைவீசி தேடுகிறது.

உத்தரபிரதேசத்திற்கு எதிராக திமுக செயல்படுகிறது.. கங்கா விரைவு சாலையை திறந்து வைத்த பிரதமர் பேச்சு..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹர்தோயில் நடைபெற்ற விழாவில், கங்கா விரைவு சாலையை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்க்கட்சிகளான திமுக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

