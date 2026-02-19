வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (12:46 IST)

ஓகே.. தோல்வி அடைய வாழ்த்துக்கள்!.. திமுகவை நக்கலடிக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி..

stalin
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திமுக மீதான விமர்சனத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிகப்படுத்தியிருக்கிறார். இந்நிலையில், அவரின் எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது:

என்னதான் ஆச்சு இந்த பொம்மை முதல்வருக்கு? ஆட்சிக்கு வந்து எந்தவொரு உருப்படியான திட்டத்தையும் நிறைவேற்றவில்லை.. திறந்ததெல்லாம் திட்டங்கள் மீதான ஸ்டிக்கர்கள் மட்டுமே! இது போதாது என்று, தேர்தல் நெருங்குவதும் ஸ்டிக்கர் பித்து அதிகரித்ததோ என்னவோ.. அஇஅதிமுக-வின் வரலாற்றுச் சாதனைகள் மீது ஏறி சவாரி செய்ய ஆசைப்படுகிறார் ஸ்டாலின்

7.5 சதவீத மருத்துவ உள் இடஒதுக்கீடு ஆகட்டும், 3 சதவீத விளையாட்டு வீரர்களுக்கான ஆகட்டும்.. நான் அரசுப்பள்ளியில் படித்தவன், விளையாட்டு வீரர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்தவன் என்ற முறையில் அவர்களுக்காக பார்த்துப் பார்த்துச் செய்த சாதனைத் திட்டங்கள்.. இதெல்லாம் ஸ்டாலின் போன்றோருக்கு எப்படி புரியும்?.. இப்படி ஏதாவது ஒரு புதிய சாதனைத் திட்டத்தை ஸ்டாலின் கொடுத்தாரா? இல்லை!

அதனால், இப்படி வெட்கமின்றி எங்கள் திட்டத்தின் மீது சவாரி செய்யும் எண்ணத்தை எல்லாம் கைவிட்டு, உங்கள் ஆட்சியின் சாதனைகளைக் கூறிப் பிரச்சாரம் செய்யப் பாருங்கள்.... ஓஹோ.. அப்படி எதுவுமே இல்லையோ!! சரி.. தோல்வி அடைய வாழ்த்துகள்..

திமுகவுடன் கூட்டணி!.. கட்சியினர் விருப்பம்!. தேர்தலில் போட்டியிடுவேன்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...

திமுகவுடன் கூட்டணி!.. கட்சியினர் விருப்பம்!. தேர்தலில் போட்டியிடுவேன்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது தேமுதிக.

குடும்பத்தில் 2 எம்.எல்.ஏ!. ஒரு எம்.பி!.. பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்டு திமுக கூட்டணிக்கு போன பிரேமலதா!..

குடும்பத்தில் 2 எம்.எல்.ஏ!. ஒரு எம்.பி!.. பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்டு திமுக கூட்டணிக்கு போன பிரேமலதா!..நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிக கட்சியை துவங்கிய போது அவருக்கு மக்களிடம் பெரிய வரவேற்பு இருந்தது..

10 வருடங்கள் கழித்து பாலில் விழுந்த பழம்!.. முதன்முறையாக திமுகவுடன் இணைந்த தேமுதிக!..

10 வருடங்கள் கழித்து பாலில் விழுந்த பழம்!.. முதன்முறையாக திமுகவுடன் இணைந்த தேமுதிக!..யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் முதன் முறையாக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

திமுகவுடன் இணைந்த தேமுதிக.. எவ்வளவு சீட்?.. பரபர அப்டேட்...

திமுகவுடன் இணைந்த தேமுதிக.. எவ்வளவு சீட்?.. பரபர அப்டேட்...தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேமுதிக இதுவரை யாருடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் இருந்தது

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com