புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (20:37 IST)

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு!.. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட திமுக..

mk stalin
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் திமுக இன்னும் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்ட வில்லை. புதிதாக கட்சி தொடங்கிய விஜய் கூட தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகிறார். பல நாட்களுக்கு முன்பே தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பமனு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது..

ஆனால், திமுக வேட்புமனு தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிடாமல் இருந்தது, ஒருபக்கம் தொகுதி பங்கீடு குறித்தும் தனது கூட்டணி கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் இருக்கிறது.
ஒருவழியாக வருகிற 23ஆம் தேதி கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தையை திமுக துவங்கவிருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிப்ரவரி 20ம் தேதி முதல் மார்ச் 2ம் தேதி வரை விருப்பமனு பெறப்படும் என திமுக தற்போது அறிவித்திருக்கிறது. பொது தொகுதிக்கு ரூ.25,000, மகளிர் மற்றும் தனி தொகுதிக்கு 15,000 விருப்பமனு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும் எனவும் திமுக தலைமை அறிவித்திருக்கிறது.

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை ஸ்டார்ட்!.. முதல் சீட் அந்த கட்சிக்குதான்!.. திமுக முடிவு!...

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை ஸ்டார்ட்!.. முதல் சீட் அந்த கட்சிக்குதான்!.. திமுக முடிவு!...தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில் திமுக இதுவரை கூட்டணி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தையை துவங்கவில்லை

திமுக ஆட்சிக்கு வருவது உறுதி!. ஆனா இத பண்ணுங்க!.. சட்டசபையில் பேசிய செல்வபெருந்தகை!..

திமுக ஆட்சிக்கு வருவது உறுதி!. ஆனா இத பண்ணுங்க!.. சட்டசபையில் பேசிய செல்வபெருந்தகை!..20206 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தங்களது தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகின்றன.

சிந்து நதிக்கு அடுத்து ரவி நதியும் இல்லை!.. பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா செக்!...

சிந்து நதிக்கு அடுத்து ரவி நதியும் இல்லை!.. பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா செக்!...காஷ்மீரில் பஹல்காம் பயங்கர தாக்குதலுக்கு பின் பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா கெடுபிடி காட்ட துவங்கியிருக்கிறது.

7 வயது சிறுமியை கொன்று பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலத்தை மறைத்து வைத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

7 வயது சிறுமியை கொன்று பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலத்தை மறைத்து வைத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!ஆந்திர மாநிலம் அன்னமய்யா மாவட்டத்தில் காணாமல் போன ஏழு வயது சிறுமி, அண்டை வீட்டிலிருந்த பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தலித் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தனி விமானத்தில் சென்றதால் பிரச்சனையா? சட்டமன்றத்தில் கடும் விவாதம்..!

தலித் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தனி விமானத்தில் சென்றதால் பிரச்சனையா? சட்டமன்றத்தில் கடும் விவாதம்..!பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி நிலேஷ் ராமச்சந்திர தியோரே, தனது குடும்பத்துடன் தனி விமானத்தில் பயணம் செய்தது தற்போது பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

