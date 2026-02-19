என்னத்த கலைஞர் செஞ்சாரு? பிரேமலதா கூட்டணி.. வைரலாகும் கேப்டனின் பழைய வீடியோ
இன்று தேமுதிக கட்சியில் இருந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை பிரேமலதா விஜயகாந்த் கொடுத்திருக்கிறார். திடீரென திமுகவுடன் கூட்டணி என அறிவித்துவிட்டு முதல்வர் ஸ்டாலினை அவரது அலுவலகத்தில் தன் தம்பியுடன் இணைந்து சந்தித்த வீடியோ பெரும் அதிர்ச்சியை தந்தது. இதுவரை அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த தேமுதிக இந்த தேர்தலில் இருந்து திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கப்போகிறது.
இது அரசியல் களத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்த போகிறது. இந்த நிலையில் புளூசட்டை மாறன் விஜயகாந்த் பேசிய ஒரு பழைய வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார். கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும் போது பேசிய வீடியோ அது. அப்போது விஜயகாந்த் கலைஞருக்கு எதிராகவும் திமுக கட்சிக்கு எதிராகவும் ஆக்ரோஷமாக நின்றார். அப்போது பேசிய வீடியோதான் அது.இதோ அவர் பேசிய விவரம்:
கலைஞர் அதை செய்தார், இதை செய்தார் என பேசுகிறார்கள். என்னத்த கலைஞர் செய்துவிட்டார்? நான் மரியாதை கொடுக்கணும் என்பதற்காக கலைஞர் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்படி என்னத்த பண்ணாரு? இந்த தமிழ்நாட்டை அடமானம் தான் வைத்தார். இப்ப கூட இனம் இனம் என்று தான் கூறுகிறார். அந்த இனங்களை சிலோனில் கொன்று குவித்தவர் தான் இவர்.
எதுவுமே இல்லாத இந்த ஆட்சி என்னையா ஆட்சி? வெட்கக்கேடான ஆட்சி. மக்கள் திமுக காங்கிரஸ் இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும். இவர் பொய்யோட உச்சம். கேட்டாலே எனக்கு அவ்வளவு கோபம் வருகிறது. இவர் எவ்வளவு பெரிய துரோகி என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தான் கலைஞர் டிவி. டிவியை கொடுத்துவிட்டு கனெக்ஷன் யாரிடம் இருக்கிறது?
ஏதாவது பொதுமக்களிடமா இருக்கிறது? எல்லாம் அவர்தான் வாங்கி இருக்கிறார். பேரப்பிள்ளைகளிடமும் மகன்களிடமும்தான் இருக்கிறது என அந்த பழைய பேட்டியில் விஜயகாந்த் பேசியதை புளூசட்டை மாறன் அவருடைய எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.