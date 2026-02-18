புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (14:44 IST)

இந்தியா கூட்டணிக்கு ஸ்டாலினை தலைவராக்க வேண்டும்!.. சிவசேனா கோரிக்கை!...

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி(NDA) என்கிற பெயரில்தான் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. அந்த கூட்டணிக்கு பாஜகவே தலைமை வகித்து வருகிறது.
ஒருபக்கம் பாஜகவுக்கு எதிராக நிற்கும் காங்கிரஸ் ‘இந்தியா’ INDIA என்கிற கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. அந்த கூட்டணியில் மம்தா பானர்ஜியின் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ், சிவசேனா, திமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகளும் இருக்கிறது..

இந்நிலையில், இந்தியா கூட்டணிக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அல்லது மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஆகிய இருவரில் யாரேனும் ஒருவரை தலைவர் ஆக்கலாம் என உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. அந்த கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வமான பத்திரிக்கையில் இந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ‘பாஜகவின் ஆதிக்கத்தை வீழ்த்த வேண்டுமானால் இந்தியா கூட்டணி தங்களுக்குள் உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளை கைவிட்டு விட்டு மு.க ஸ்டாலின் அல்லது மம்தா பானர்ஜி போன்ற வலிமையான தலைவரை இந்த கூட்டணிக்கு தலைவர் ஆக்க வேண்டும்.. அதை இப்போதே அறிவிக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தியிருக்கிறது.

மேலும், ராகுல் காந்தி எவ்வளவு தீவிரமாக போராடினாலும் கட்சியில் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுக்கிடையே உள்ள முரண்பட்ட கருத்துக்களால் கூட்டணி பலவீனமாக இருப்பதாகவும், குறிப்பாக கேரளா, மேற்குவங்கம் போன்ற மாநிலங்களில் கூட்டணி கட்சிகளே தங்களுக்குள் மோதிக் கொள்வது பாஜகவிற்கு சாதகமாக முடியும்.

எனவே, ஒரு தெளிவான தலைமையின் கீழ் எல்லோரும் அணிசேர்வது காலத்தின் கட்டாயம் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்தியா கூட்டணியை ஒருங்கிணைக்க தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினால் மட்டுமே முடியும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

டிமாண்டி சாலை' பெயர் மாற்றம்.. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் பெயரை சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

டிமாண்டி சாலை' பெயர் மாற்றம்.. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் பெயரை சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்தின் கலை வரலாற்றில் நீங்கா இடம்பிடித்த இசை மேதைகளை கௌரவிக்கும் வகையில், சென்னை மாநகரின் முக்கிய சாலைகளுக்கு அவர்களின் பெயர்களை சூட்டி முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று புதிய பெயர்ப்பலகைகளை திறந்து வைத்தார்.

ஒரு எம்.பி சீட் வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் தேமுதிக!...

ஒரு எம்.பி சீட் வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் தேமுதிக!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் அதிமுக, திமுக கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டன.

72 சீட் தருகிறேன்.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மெகா வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய்.. கூட்டணி உறுதியா?

72 சீட் தருகிறேன்.. காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மெகா வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய்.. கூட்டணி உறுதியா?தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு பெரும் மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் "அதிகாரத்தில் பங்கு" குறித்து பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியில் தக்க வைக்க ஸ்டாலின் எடுக்கும் கடைசி முயற்சி.. சோனியாவிடம் நேரடி பேச்சுவார்த்தை?

காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியில் தக்க வைக்க ஸ்டாலின் எடுக்கும் கடைசி முயற்சி.. சோனியாவிடம் நேரடி பேச்சுவார்த்தை?தமிழக அரசியலில் வரவிருக்கும் தேர்தல் களம் ஒரு நான்கு முனை போட்டியாக உருவெடுத்துள்ளது. இதில் வெறும் நான்கு சதவீத வாக்குகள் கூட ஆட்சியின் தலையெழுத்தையே மாற்றும் வல்லமை கொண்டவை என்பதை தி.மு.க தலைமை நன்கு உணர்ந்துள்ளது. தி.மு.கவின் இரண்டாம் கட்ட நிர்வாகிகள் மத்தியில் 'காங்கிரஸ் விலகினாலும் பாதிப்பில்லை' என்ற எண்ணம் மேலோங்கி இருந்தாலும், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இந்த விவகாரத்தில் மிகுந்த நிதானத்தையும் எச்சரிக்கையையும் கடைபிடிக்கிறார்.

ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தொகை அட்வான்ஸ்.. இன்னொரு பக்கம் கிரிக்கெட் பேட்.. அதிமுக, திமுகவின் தேர்தல் உத்திகள்..!

ஒரு பக்கம் மகளிர் உரிமைத்தொகை அட்வான்ஸ்.. இன்னொரு பக்கம் கிரிக்கெட் பேட்.. அதிமுக, திமுகவின் தேர்தல் உத்திகள்..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், வாக்காளர்களை கவர தி.மு.க மற்றும் அ.தி.மு.க ஆகிய இரு கட்சிகளும் தங்களது போட்டி போட்டு தங்கள் செயல்பாடுகளை தொடங்கியுள்ளன. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் முன்பே காய்களை நகர்த்தும் முயற்சியில் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் தீவிரமாக உள்ளன.

