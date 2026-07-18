  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. dmk-mps-seat-change-in-rajya-sabha-kanimozhi-letter
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (13:19 IST)

நாடாளுமன்றத்தில் மாறியது சீட் அமைப்பு! காங்கிரஸை விட்டு தள்ளி அமரும் திமுக எம்.பி.க்கள்

Congress
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (13:20 IST)
google-news
தமிழகத்தில் நிலவி வரும் அரசியல் மாற்றங்களின் எதிரொலியாக, டெல்லி நாடாளுமன்றத்திலும் பெரும் திருப்பங்கள் அரங்கேறத் தொடங்கியுள்ளன. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையேயான கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக முடிவுக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து, நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் திமுக உறுப்பினர்களின் இருக்கைகளை மாற்றி அமைக்கக் கோரி சபாநாயகர்களுக்குக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இக்கோரிக்கையை ஏற்று, நாடாளுமன்றத் தொடரின் போது மாநிலங்களவையில் திமுக எம்பிக்களின் இருக்கைகள் தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன
தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல் சூழல்களின் காரணமாக, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கும் (திமுக) இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கும் இடையேயான நீண்ட காலக் கூட்டணி முறிவடைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் வரிசையில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக எம்பிக்கள் தொடர்ந்து பக்கத்துப் பக்கத்து இருக்கைகளில் அமர்வது சரியாக இருக்காது என திமுக தலைமை முடிவு செய்தது.
 
இது தொடர்பாக திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவரும் மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி கருணாநிதி, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா மற்றும் மாநிலங்களவைத் தலைவருக்கு அதிகாரப்பூர்வக் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியிருந்தார். திமுகவின் இந்தக் கோரிக்கை குறித்து மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் பரிசீலித்து வந்த நிலையில், தற்போது அதற்கு முதல்கட்ட ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது. இந்த அதிரடி முடிவின்படி, மாநிலங்களவையில்  காங்கிரஸ் எம்பிக்களின் இருக்கைகளுக்கு அருகே அமர்ந்திருந்த திமுக எம்பிக்களின் இடங்கள் மாற்றப்பட்டு, அவர்களுக்கு மாற்று வரிசையில் தனி இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மாநிலங்களவையைத் தொடர்ந்து, மக்களவையிலும் திமுக எம்பிக்களுக்கான இருக்கைகளை மாற்றி அமைப்பதற்கான இறுதி கட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில் அங்கேயும் இருக்கைகள் மாற்றப்படும் என்றும் நாடாளுமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

நாடாளுமன்றத்தில் மாறியது சீட் அமைப்பு! காங்கிரஸை விட்டு தள்ளி அமரும் திமுக எம்.பி.க்கள்

நாடாளுமன்றத்தில் மாறியது சீட் அமைப்பு! காங்கிரஸை விட்டு தள்ளி அமரும் திமுக எம்.பி.க்கள்தமிழகத்தில் நிலவி வரும் அரசியல் மாற்றங்களின் எதிரொலியாக, டெல்லி நாடாளுமன்றத்திலும் பெரும் திருப்பங்கள் அரங்கேறத் தொடங்கியுள்ளன.

அமெரிக்காவின் தாக்குதலுக்கு பதிலடி!.. சவுதி, குவைத், ஈராக் மீது ஈரான் தாக்குதல்!..

அமெரிக்காவின் தாக்குதலுக்கு பதிலடி!.. சவுதி, குவைத், ஈராக் மீது ஈரான் தாக்குதல்!..அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஈரான் நாட்டின் மீது தாக்குதலை துவங்கியது

மீண்டும் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?..

மீண்டும் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?..தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற பின் இதுவரை இரண்டு முறை டெல்லி சென்றார்.

ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக பட்ஜெட்

ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தமிழக பட்ஜெட்தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த மாநிலமும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் 2026-27ஆம்

கள்ளக்காதல்.. மனைவி டார்ச்சர்!.. 6 மாதங்களில் 554 கணவன்மார்கள் மரணம்!...

கள்ளக்காதல்.. மனைவி டார்ச்சர்!.. 6 மாதங்களில் 554 கணவன்மார்கள் மரணம்!...கள்ளக்காதல் தொடர்பாக மனைவியே கணவனை கொலை செய்வது என்பது இந்தியாவில் அதிகரித்துவிட்டது.