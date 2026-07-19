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நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவிருக்கும் நிலையில், பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வருமான வரி சட்டத் திருத்தம், வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதிப்பவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் மசோதா, மக்களவை தேர்தலில் 33 சதவீத மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவது உள்ளிட்ட சுமார் 10 முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதேவேளையில், இந்த கூட்டத்தொடர் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே தொடங்கியுள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம், அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு புகார்கள், மேற்காசியத் தாக்குதலில் இந்தியர்கள் உயிரிழந்தது மற்றும் நாடு தழுவிய விலைவாசி உயர்வு போன்ற மக்கள் நலன் சார்ந்த மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் தீவிரமாக திட்டமிட்டுள்ளன.
இதனால், அரசு கொண்டுவரும் மசோதாக்கள் மீதான விவாதங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகள் என நாடாளுமன்றத்தில் அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு தனது கொள்கை முடிவுகளை செயல்படுத்தவும், எதிர்க்கட்சிகள் அரசாங்கத்தை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்க துடிப்பதாலும் நாடாளுமன்றத்தின் வரும் நாட்கள் மிகுந்த பரபரப்புடன் காணப்படும்.
Edited by Siva
நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவிருக்கும் நிலையில், பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வருமான வரி சட்டத் திருத்தம், வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதிப்பவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் மசோதா, மக்களவை தேர்தலில் 33 சதவீத மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவது உள்ளிட்ட சுமார் 10 முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு இடையூறு செய்தால் 3 ஆண்டுகள் சிறை.. தாக்கல் ஆகிறது புதிய மசோதா...
காவலரே மதுபாட்டில்களை கடத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம்.. உடனடியாக சஸ்பெண்ட்...
திருவாரூரில் சட்டவிரோதமாக மது பாட்டில்களை கடத்த உதவியதாக கூறி, தலைமை காவலர் ஒருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருவாரூர் மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியில் அமலாக்கப் பிரிவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, கார் ஒன்றில் சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 300-க்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டில்கள் கடத்தி வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
வெளியில் இருந்து மட்டுமே தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு.. இடதுசாரிகள் மீண்டும் உறுதி...
நேற்று முன் தினம் ஆய்வு.. இன்று கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றம்.. இதுதான் விஜய் ஆட்சி...!
முதலமைச்சர் விஜய் சமீபத்தில் சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி. ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது, அங்கு தங்கியிருக்கும் மாணவர்கள் தங்களின் பல்வேறு தேவைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை முதலமைச்சரிடம் முன்வைத்தனர். மாணவர்களின் குறைகளை கூர்ந்து கவனித்த முதலமைச்சர், அவற்றை உடனடியாக நிறைவேற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.