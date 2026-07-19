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  4. Parliament set to meet tomorrow with government planning to introduce 10 major bills amid opposition protests
Written By Webdunia

நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?

நாடாளுமன்றம்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (11:49 IST)
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நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவிருக்கும் நிலையில், பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வருமான வரி சட்டத் திருத்தம், வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதிப்பவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் மசோதா, மக்களவை தேர்தலில் 33 சதவீத மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவது உள்ளிட்ட சுமார் 10 முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
அதேவேளையில், இந்த கூட்டத்தொடர் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே தொடங்கியுள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம், அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு புகார்கள், மேற்காசியத் தாக்குதலில் இந்தியர்கள் உயிரிழந்தது மற்றும் நாடு தழுவிய விலைவாசி உயர்வு போன்ற மக்கள் நலன் சார்ந்த மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் தீவிரமாக திட்டமிட்டுள்ளன. 
 
இதனால், அரசு கொண்டுவரும் மசோதாக்கள் மீதான விவாதங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகள் என நாடாளுமன்றத்தில் அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 மத்திய அரசு தனது கொள்கை முடிவுகளை செயல்படுத்தவும், எதிர்க்கட்சிகள் அரசாங்கத்தை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்க துடிப்பதாலும் நாடாளுமன்றத்தின் வரும் நாட்கள் மிகுந்த பரபரப்புடன் காணப்படும்.
 
Edited by Siva

நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?

நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவிருக்கும் நிலையில், பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வருமான வரி சட்டத் திருத்தம், வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதிப்பவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் மசோதா, மக்களவை தேர்தலில் 33 சதவீத மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவது உள்ளிட்ட சுமார் 10 முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

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