வியாழன், 7 மே 2026
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (16:54 IST)

இனிமே இருப்பது தேமுதிக, பாமக, அமமுக மட்டும்தான்!.. என்ன செய்யப்போகிறார் விஜய்?..

சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகள் கிடைத்தது. ஆனால், ஆட்சியமைக்க 117 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் விஜயால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. என்னை முதல்வராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வையுங்கள். சட்டசபையில் என் பலத்தை நிரூபித்துக்காட்டுகிறேன் என விஜய் சொன்னதை ஆளுநர் ஏற்கவில்லை. அதனால், பதவியேற்பு விழா இன்று நடைபெறவில்லை. தற்போது வரை காங்கிரஸ் மட்டுமே விஜயுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. ஆனாலும் ஆட்சியமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.

எனவே, விசிக, இடதுசாரி கட்சிகளிடம் விஜய் ஆதரவு கேட்டுள்ளார். ஆனால், விசிகவும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார்களா என்பது சந்தேகமே. ஏனெனில், இன்று காலை நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ‘நீங்கள் நமது கூட்டணியிலேயே நீடிக்க வேண்டும்’ என அவர்களிடம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொன்னதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. அதேபோல், தவெக தரப்பில் ஆதரவு கேட்டும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியும் மறுத்துவிட்டது.

எனவே, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள தேமுதிக, பாமக, அமமுக போன்ற கட்சிகள்தான் மீதமிருக்கிறது. ஆனால், பாஜக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் வேண்டாம் என முடிவெடுத்தே விஜய் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டார். அதனாஅல்தான் அவர் அதிமுகவிடம் ஆதரவு கேட்கவில்லை. தற்போது ஆதரவு கிடைக்காத நிலையில் பாஜக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளிடம் அவர் ஆதரவு கேட்பாரா என்பது தெரியவில்லை.

விஜய் என்ன முடிவெடுக்கப்போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்!..

