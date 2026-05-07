வியாழன், 7 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (15:08 IST)

நம்ம கூட்டணியிலேயே இருங்க!.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் சொன்ன ஸ்டாலின்!..

thiruma
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு அமையவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க 117 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்திருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தேவைப்படுகிறது..

காங்கிரஸை பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாக திமுக கூட்டணியில் இருந்தது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 28 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் போட்டியிட்டு 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் தற்போது தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது. அதாவது, தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இணைந்திருக்கிறது..

ஒருபக்கம் விடுதலைச் சிறுத்தை மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளுக்கும் தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். தவெக ஆட்சி அமைய நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என அந்த கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் இன்னமும் அவர்கள் தங்கள் முடிவை சொல்லவில்லை.

இந்நிலையில் இன்று காலை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முக ஸ்டாலினின் இல்லத்திற்கு சென்ற திருமாவளவன், சண்முகம், வீர பாண்டியன் போன்ற கூட்டணி தலைவர்கள் ஸ்டாலினுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்கள். அப்போது, ‘திமுக கூட்டணியில் தொடருங்கள்’ என ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது.. எனவே, விஜய்க்கு திருமா மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளை புறந்தள்ளிவிட்டு விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்ததும் தவெக ஆட்சி அமையப்போகிறது,

வருமானத்தை மறைத்ததாக விஜய் மீது மோசடி வழக்கு!. நீதிமன்றம் அதிரடி!...

வருமானத்தை மறைத்ததாக விஜய் மீது மோசடி வழக்கு!. நீதிமன்றம் அதிரடி!...தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்து தனக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கியவர் விஜய்.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனை!.. பரபர அப்டேட்..

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனை!.. பரபர அப்டேட்..விஜயின் தவெக ஆட்சியமைக்க 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கேட்டு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் அனுப்பினார்.

கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..

கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தும் ஆட்சியமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை

விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?

விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பலப்பரீட்சை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் இன்று ஆழ்வார்ப்பேட்டை இல்லத்தில் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com