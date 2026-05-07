வியாழன், 7 மே 2026
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (16:27 IST)

அரசியலுக்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டு வருகிறேன்!. 15 வருடங்களுக்கு முன்பே சொன்ன விஜய்!...

நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் விஜய். அதன்பின் தொடர்ந்த் பல படங்களிலும் நடித்து ஒரு கடத்தில் முன்னணி நடிகராக மாறினார். அவருக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் உருவானது. ஒருகட்டத்தில் ரஜினியை விட அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராக விஜய் மாறினார்.

விஜய்க்கு அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்கிற ஆசை 2 வருடங்களுக்கு முன் வந்தது அல்ல. 25 வருடங்களுக்கு முன்பே வந்தது என அவருடன் நெருங்கி பழகியவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவரின் நண்பர் நடிகர் தாமு இதை பல பேட்டிகளிலும் சொல்லியிருக்கிறார். பல வருடங்களுக்கு முன்பே தனது ரசிகர் மன்றங்களை விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார் விஜய்.

2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். தற்போது நடந்து முடிந்துள்ள சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அடுத்து அவர் முதல்வராகும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தேவைப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், 2011ம் வருடம் வார இதழ் ஒன்றுக்கு விஜய் கொடுத்த பேட்டி தற்போது வைரலாகி வருகிறது. நடிகராக வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன். நான் நினைத்ததை விட மிகப்பெரிய இடத்தில் மக்கள் என்னை அமர வைத்தார்கள். அதுபோல, இன்னொரு இடத்திலும் அதே மக்கள் என்னை அமரவைக்கும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை. யார் பேச்சையும் கேட்டு உடனடியாக நான் எதிலும் இறங்கமாட்டேன். ஆனால், அரசியலில் இறங்குவதற்கான அஸ்திவாத்தை பலமாக நான் அமைத்து வருகிறேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் கடந்த ஏப்ரல் கடந்த மே 4ம் தேதி எண்ணப்பட்டது.

தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றிற்கு அளித்துள்ள பேட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில், அரசு அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மையை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் குறைவாக உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

நடிகர் ஜீவாவின் தந்தை ஆர்.பி.சவுத்ரி. சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் என்கிற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி பல புதிய இயக்குனர்களை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர்

2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள மாபெரும் வெற்றி, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் திரையுலக பயணத்தில் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2024-ல் தவெக-வைத் தொடங்கிய விஜய், தான் நடித்து வந்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படமே தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்திருந்தார்.

