நாங்க திமுகவுடனே இருக்கிறோம்!.. விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க மறுத்த இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீக் லீக்!
தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்எல்ஏக்கள் இல்லாத நிலையில் காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரி கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஏற்கனவே கடிதம் எழுதியிருந்தார். அதில் காங்கிரஸ் மட்டும் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க முன் வந்தது அந்த கூட்டணிலும் இணைந்து விட்டது.
தற்போது காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் 5 பேரின் ஆதரவு விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் ஆட்சியமைக்க இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. விடுதலை சிறுத்தையும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார்களா என்பதில் சந்தேகம் நீடித்து வருகிறது. நீங்கள் நமது கூட்டணியிலேயே நீடிக்கு வேண்டும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் சொன்னதாக இன்று காலை செய்திகள் வெளியானது..
இந்நிலையில்தான், தவெக எம்.எல்.ஏ அருண் ராஜ் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியிடம் ஆதரவு கேட்டுள்ளார். ஆனால் நாங்கள் திமுகவுடனேயே பயணிக்கிறோம் என கட்சியின் தலைவர் காதர் மொய்தீன் அருண் ராஜிடம் கூறிவிட்டார். மேலும் திமுக கூறினால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்போம்.. நாங்கள் தற்போது திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம்.. எனவே ஸ்டாலின் எதை சொல்கிறாரோ அதை மட்டுமே செய்வோம்’ என அவர் சொல்லிவிட்டார்.