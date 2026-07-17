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கள்ளுக்கடையை திறக்க வேண்டாம்.. முதல்வருக்கு 10 வயது சிறுமி கடிதம்...!
கேரள மாநிலத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் கள்ளுக்கடை திறப்பதற்கு எதிராக, 10 வயது சிறுமி ஒருவர் அம்மாநில முதல்வர் சதீஷனுக்கு உருக்கமான கடிதம் எழுதியுள்ள விவகாரம் தற்பொழுது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரளாவை சேர்ந்த இவானியா மரியா என்ற 10 வயது ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி எழுதியுள்ள அந்த கடிதத்தில், தங்களது குடியிருப்பு பகுதியில் கள்ளுக்கடை திறப்பதற்காக அதிகாரிகள் இடத்தை தேர்வு செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், அந்த குறிப்பிட்ட இடம் 50-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் தினமும் கூடி விளையாடும் பகுதியாக இருந்து வருகிறது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
கள்ளுக்கடை அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த சில நாட்களாக தங்களது பெற்றோர்களும், உள்ளூர் மக்களும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், இதனால் தங்களுக்குள் ஒருவித அச்சமும் பயமும் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் கள்ளுக்கடை அமைக்கக் கூடாது என்றும், அதனை வேறொரு இடத்திற்கு மாற்றுவதற்கான தகுந்த நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்றும் அந்த சிறுமி முதல்வர் சதீஷனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஒரு சிறிய சிறுமியின் இந்த துணிச்சலான கடிதம் தற்பொழுது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
Edited by Siva