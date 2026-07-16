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Written By Webdunia

குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!

தமிழக சுகாதாரத் துறை
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (09:07 IST)
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குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளிலும், பாராசிட்டமால் மருந்துகளிலும் ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு தமிழக சுகாதாரத் துறை முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மருந்துகளில் ஆல்கஹால் சரியான மற்றும் பாதுகாப்பான விகிதத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், பொதுமக்கள் வீண் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
குறிப்பாக, பாராசிட்டமால் போன்ற மருந்துகளை கரைப்பதற்கு ஆல்கஹால் பயன்படுத்துவது மருத்துவ துறையில் வழக்கமான ஒன்றுதான் என்று சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, 60 மில்லி அளவு கொண்ட ஒரு மருந்துப் பாட்டிலில் 10 சதவீதம், அதாவது 6 மில்லி என்ற மிகக்குறைந்த அளவிலேயே ஆல்கஹால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், மருந்து விவரங்களில் குறிப்பிடப்படும் "95% ஆல்கஹால்" என்பது, பயன்படுத்தப்படும் ஆல்கஹாலின் தூய தன்மையைக் குறிக்கும் சொல்லே தவிர, அது மருந்தின் மொத்த அளவு கிடையாது.
 
எனவே, இந்த தொழில்நுட்ப விவரங்களை தவறாக புரிந்துகொண்டு, மக்களிடையே வீதி கிளப்பும் வகையில் தவறான வதந்திகளை பரப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை ஆணித்தரமாக அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த மருந்துகள் அனைத்தும் தக் கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு உட்பட்டே தயாரிக்கப்படுகின்றன.
 
Edited by Siva

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