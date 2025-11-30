ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025
Written By Siva

டிட்வா புயல் எதிரொலி.. சென்னை எழிலகத்தில் பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு மையம்..!

டிட்வா புயல் காரணமாக, சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு மையம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு மையத்தில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
 
புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் மழை பாதித்த பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மீட்பு, நிவாரண பணிகள் குறித்து அவர் விரிவாக ஆய்வு செய்துள்ளார்.
 
சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் தொலைபேசி மூலம் வரும் புகார்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து, உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேசியப் பேரிடர் மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், துணை கமாண்டன்ட் தலைமையில் ஒரு படை தயாராக இருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புனேயிலிருந்து விமானப்படை விமானம் மூலம் வந்த இந்த மீட்பு படையினர், தேவையான தளவாடங்களுடன் சென்னையில் இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
Edited by Siva

