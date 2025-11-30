ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (09:17 IST)

ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0க்கு தயாராக இருக்கிறோம்.. எல்லை பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!

ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0க்கு தயாராக இருக்கிறோம்.. எல்லை பாதுகாப்பு படை அதிரடி..!
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னால் பாகிஸ்தானில் உள்ள தீவிரவாதிகளின் முகாம்களை, 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' என்ற அதிரடி நடவடிக்கையின் மூலம் இந்திய ராணுவம் அழித்தது.
 
இந்த நடவடிக்கையின் அடுத்த கட்டமாக, 'ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0' தயார் நிலையில் இருப்பதாக எல்லை பாதுகாப்புப் படை டிஐஜி விக்ரம் குன்வர் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
 
'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கைக்குப் பிறகு, இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ உதவும் 72 பயங்கரவாத தலைவர்களின் தளங்களை பாகிஸ்தான் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு மாற்றியுள்ளது என்று எல்லை பாதுகாப்புப் படை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தால், 'ஆபரேஷன் சிந்தூர் 2.0' நடவடிக்கை உடனடியாக மேற்கொள்ள தயாராக இருப்பதாகவும், எவ்வளவு தொலைவில் தீவிரவாதிகள் மறைந்திருந்தாலும் அவர்களை துல்லியமாகத் தாக்க முடியும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
 
இந்த அறிவிப்பு இந்திய எல்லை பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva

