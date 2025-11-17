திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (08:38 IST)

அறிவு இருக்கிறவன் அறிவு திருவிழா நடத்துகிறான்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி..!

அறிவு இருக்கிறவன் அறிவு திருவிழா நடத்துகிறான்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி..!
சமீபத்தில் திமுக சார்பில் அறிவு திருவிழா நடத்தப்பட்ட நிலையில், இது குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
 
அதற்கு துணைமுதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "அறிவு இருக்கிறவன் திருவிழா நடத்துகிறான்" என விமர்சனங்களுக்கு மறைமுகமாக பதில் அளித்துள்ளார்.
 
திருவிழா தொடங்கிய நான்கு நாட்களுக்கு அப்புறம்தான் இப்படி ஒரு விழா நடக்கிறது என்று அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. 'எப்படி நீங்கள் திருவிழா நடத்தலாம்?' என்று கேட்கிறார்கள். 
 
அறிவு இருக்கிறவன் திருவிழா நடத்துகிறான். இதில் விமர்சனம் செய்துவிட்டோம் என்று கோபம் வேறு. போலீசை பார்த்தால் திருடர்களுக்கு எப்படிப் பயம் வருமோ, அதுபோல் 'அறிவு' என்ற வார்த்தையைக் கேட்டவுடன் சிலருக்கு அலர்ஜி ஏற்படுகிறது," என்று அவர் பேசினார்.
 
மேலும், "சுகாதார மேம்பாட்டை பற்றிப் பேசும்போது கிருமியை பற்றிப் பேசாமல் இருக்க முடியுமா? அதுபோல்தான், அறிவு திருவிழா கொள்கைகளை பற்றி பேசும்போது, கொள்கையற்ற கும்பலோட ஆபத்தை பற்றியும் பேசி வருகிறோம்," என்று அவர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அவருடைய இந்த பதிலடி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
 
Edited by Siva

உங்களுக்கு ஒன்னு சொல்றேன்!.. தவெகா போராட்டத்தில் போலீசை சீண்டிய புஸி ஆனந்த்!..

உங்களுக்கு ஒன்னு சொல்றேன்!.. தவெகா போராட்டத்தில் போலீசை சீண்டிய புஸி ஆனந்த்!..வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்த்து தவெகா சார்பில் இன்று தமிழகமெங்கும் பல இடங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

நாளை கன மழை எச்சரிக்கை.. மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம்... எச்சரிக்கை அறிவிப்பு

நாளை கன மழை எச்சரிக்கை.. மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம்... எச்சரிக்கை அறிவிப்புசென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு நிலையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இலங்கைக்கு தென்மேற்கே வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, வளிமண்டல சுழற்சி கடல் மட்டத்திலிருந்து 5.8 கி.மீ. வரை தென்மேற்கு திசை நோக்கிச் சாய்ந்த நிலையில் பரவியுள்ளது.

எஸ்ஐஆர் தொடர்பான கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒத்திவைப்பு.. அதிமுக அறிவிப்பு..!

எஸ்ஐஆர் தொடர்பான கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒத்திவைப்பு.. அதிமுக அறிவிப்பு..!கன மழைக்கான எச்சரிக்கை காரணமாக, எஸ்.ஐ.ஆர். தொடர்பாக சென்னையில் நாளை அதாவது நவம்பர் 17, அன்று நடைபெற இருந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அ.தி.மு.க. அறிவித்துள்ளது.

சென்னையில் 96 என்ற புதிய அரசு பேருந்து.. தாம்பரம் முதல் அடையாறு வரை..!

சென்னையில் 96 என்ற புதிய அரசு பேருந்து.. தாம்பரம் முதல் அடையாறு வரை..!சென்னையில் 96 என்ற புதிய வழித்தடம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த பேருந்து இன்று துவக்கி வைக்கப்பட்டது.

சபரிமலையில் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு.. சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு..!

சபரிமலையில் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு.. சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு..!சபரிமலைக்கு மண்டல பூஜை காரணமாக லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள் என்ற நிலையில், சுகாதாரத்துறை சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com