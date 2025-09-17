புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (18:25 IST)

சைக்கிளோத்தான் சென்னை 2025': கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம்!

சென்னையில் நடைபெறும் 'சைக்கிளோத்தான் சென்னை 2025' நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு, வரும் செப்டம்பர் 21-ஆம் தேதி, கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையில் (ECR) போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னையில் இருந்து மகாபலிபுரம் நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள், மாற்று வழித்தடங்களைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த நிகழ்ச்சிக்காக, திருச்சியில் இருந்து சென்னை நோக்கி வரும் வாகனங்கள், எஸ்.டி.ஏ.டி. மைதானம் அருகே இடதுபுறம் திரும்பி, சி.ஆர்.ஆர். சாலையில் செல்ல வேண்டும். மேலும், ஈ.சி.ஆர். சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், ஈ.சி.ஆர். மற்றும் ஓ.எம்.ஆர். சாலை சந்திப்பில் மாற்றுப்பாதையில் செல்ல வேண்டும்.
 
போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும் பகுதிகளில், விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்காக போக்குவரத்து காவல்துறை மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பாதுகாப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கான வாகனங்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படும்.
 
'சைக்கிளோத்தான் சென்னை 2025' நிகழ்ச்சியில், பொதுமக்கள் விழிப்புடன் பயணிக்கவும், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் இந்த மாற்றங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
