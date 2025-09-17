புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (18:20 IST)

பிரதமர் மோடிக்கு ஜெர்சி அனுப்பிய மெஸ்ஸி.. என்ன காரணம்?

பிரதமர் மோடிக்கு ஜெர்சி அனுப்பிய மெஸ்ஸி.. என்ன காரணம்?
உலகப்புகழ் பெற்ற கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி, இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவரது 75-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சிறப்பு செய்தியுடன் கூடிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
 
மெஸ்ஸி, வரும் டிசம்பர் மாதம் இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இந்த பயணத்தின்போது, கொல்கத்தா மற்றும் மும்பை போன்ற நகரங்களில் நடைபெறும் கால்பந்து போட்டிகளில் அவர் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த பயணத்தின்போது, அவர் டெல்லியில் பிரதமர் மோடியைச் சந்தித்து பேசவும் திட்டமிட்டுள்ளார்.
 
இந்த நிலையில் இன்று பிரதமர் மோடிக்கு 75 ஆவது பிறந்தநாள் என்ற நிலையில் ஜெர்சி ஒன்றை அவருக்கு பிறந்தநாள் பரிசாக மெஸ்ஸி அனுப்பியுள்ளார். மேலும் அவர் பிரதமர் மோடிக்கு தனது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
 
38 வயதான மெஸ்ஸி, சர்வதேச கால்பந்து உலகில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். குறிப்பாக, அவரது தலைமையில் அர்ஜென்டினா அணி, கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை வென்று, ஒரு நீண்ட நாள் கனவை நிறைவேற்றியது.
 
Edited by Mahendran

14 வயது சிறுவனை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 14 பேர்.. 7 பேர் கைது.. 7 பேர் தலைமறைவு..!

14 வயது சிறுவனை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 14 பேர்.. 7 பேர் கைது.. 7 பேர் தலைமறைவு..!கேரளா மாநிலம், திருவனந்தபுரம் அருகே 14 வயது சிறுவன் ஒருவன், டேட்டிங் செயலி மூலம் அறிமுகமானவர்களால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, 14 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து பலியான ஏழு வயது சிறுமி.. விபத்து இல்லை கொலை என திடீர் திருப்பம்..!

மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து பலியான ஏழு வயது சிறுமி.. விபத்து இல்லை கொலை என திடீர் திருப்பம்..!கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்து கீழே விழுந்து உயிரிழந்த ஏழு வயது சிறுமியின் மரணத்தில், எதிர்பாராத திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மரணம் விபத்து அல்ல, அது ஒரு திட்டமிட்ட கொலை என்பது காவல்துறையின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை அமெரிக்கா நிறுத்தவில்லை: உண்மையை உளறிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்..!

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை அமெரிக்கா நிறுத்தவில்லை: உண்மையை உளறிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்..!இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான போரை நிறுத்தியதில் அமெரிக்காவிற்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை என்று பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இஷாக் தார் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம், போரை நிறுத்தியது நான் தான் என அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பலமுறை கூறியதை, முதல் முறையாகப் பாகிஸ்தானே மறுத்துள்ளது.

ஈபிஎஸ் முதல்வராக வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் தான் கூறினார்.. நயினார் நாகேந்திரன் அதிரடி

ஈபிஎஸ் முதல்வராக வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் தான் கூறினார்.. நயினார் நாகேந்திரன் அதிரடிஅ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், அ.தி.மு.க.வின் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க மறுத்து வருவதாக தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

எனக்கு கூட தான் இதைவிட அதிகமாக கூட்டம் கூடியது.. விஜய் குறித்த கேள்விக்கு சரத்குமார் பதில்..!

எனக்கு கூட தான் இதைவிட அதிகமாக கூட்டம் கூடியது.. விஜய் குறித்த கேள்விக்கு சரத்குமார் பதில்..!நடிகர் விஜய்யின் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் கூடிய கூட்டத்தை பார்த்து அனைத்து கட்சிகளும் அச்சமடைந்துள்ள நிலையில், பாஜக நிர்வாகி சரத்குமார் அளித்த பதில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் கூட்டத்தை விட தனக்கு 1996 ஆம் ஆண்டு அதிக கூட்டம் கூடியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com