செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (07:49 IST)

சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை! அதிகபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 8 செ.மீ மழை பதிவு!

சென்னையில் விடிய விடிய கனமழை! அதிகபட்சமாக மயிலாப்பூரில் 8 செ.மீ மழை பதிவு!
சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த வெப்பமான வானிலை, திடீரென நேற்றிரவு விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் குளிர்ந்துள்ளது.  சென்னையில் நேற்று இரவு  பரவலாக மழை பெய்தது. சில பகுதிகளில் லேசான மழை மட்டுமே பெய்தாலும், மயிலாப்பூர், அண்ணா சாலை, கிண்டி, நுங்கம்பாக்கம், மற்றும் வடபழனி போன்ற இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. குறிப்பாக, மயிலாப்பூர் பகுதியில் ஒரே இரவில் 8 செ.மீ அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது.
 
இந்தக் கனமழையால் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியது. தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்குள்ளும் நீர் புகுந்தது. இதனால், காலையில் வேலைக்கு செல்வோர் மற்றும் பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாயினர். 
 
மழை நீர் தேங்கிய பகுதிகளில் மாநகராட்சி சார்பில் மோட்டார் பம்புகள் மூலம் நீரை வெளியேற்றும் பணிகள் உடனடியாகத் தொடங்கப்பட்டன. 
 
ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த கனமழை நகரின் வெப்பத்தைக் குறைத்து இதமான சூழலை ஏற்படுத்தினாலும், சாலைகளில் தேங்கிய நீர் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாயினர். இருப்பினும், பல மாதங்களாக போதுமான மழை இல்லாமல் இருந்த நிலையில், இந்த மழை சென்னை மக்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

கள்ளக்காதலியுடன் உல்லாசமாக இருந்த வீடியோ.. கணவனே மனைவிக்கு அனுப்பியதால் விபரீதம்..!

கள்ளக்காதலியுடன் உல்லாசமாக இருந்த வீடியோ.. கணவனே மனைவிக்கு அனுப்பியதால் விபரீதம்..!திருப்பூரை சேர்ந்த கீர்த்தி மீனா என்ற பெண், தனது கணவர் சிவக்குமாரின் கள்ளக்காதல் விவகாரம் காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத் தேர்வில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: மாணவர்கள் அதிர்ச்சி..!

சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத் தேர்வில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: மாணவர்கள் அதிர்ச்சி..!சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாணவர்கள் குறைந்தபட்சம் 75% வருகைப்பதிவு வைத்திருந்தால் மட்டுமே பொதுத்தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இஸ்லாமிய சொந்தங்களின் வயிற்றில் பாலை வார்த்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.. விஜய் அறிக்கை

இஸ்லாமிய சொந்தங்களின் வயிற்றில் பாலை வார்த்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.. விஜய் அறிக்கைஇஸ்லாமிய சொந்தங்களின் வயிற்றில் பாலை வார்த்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம் என தவெக தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

19 வயது இளைஞரின் மர்ம உறுப்பில் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை அடித்த கணவன் - மனைவி.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

19 வயது இளைஞரின் மர்ம உறுப்பில் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை அடித்த கணவன் - மனைவி.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கேரளாவில் இரு இளைஞர்களை கடத்தி, உடலெங்கும் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை பயன்படுத்தி, மிளகாய் ஸ்ப்ரே அடித்து கொடூரமாக தாக்கிய கணவன்-மனைவி இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக வாக்குகள் எந்த காலத்திலும் விஜய்க்கு போகாது: ஜெயக்குமார்

அதிமுக வாக்குகள் எந்த காலத்திலும் விஜய்க்கு போகாது: ஜெயக்குமார்அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் டி. ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, நடிகர் விஜய் குறித்த சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அவர் கூறியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com