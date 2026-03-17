செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (16:55 IST)

எனக்கு நயன்தாரா வேணும்!. கனவை நிறைவேத்துவாரா ஸ்டாலின்?.. சர்ச்சையில் சிக்கிய சிவி சண்முகம்!..

சமீபகாலமாக அரசியல் பிரமுகர்கள் நடிகைகள் பற்றி பேசி சர்ச்சையில் சிக்குவது தொடர் கதையாகி விட்டது. ஏற்கனவே தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விஜயை நடிகை திரிஷாவோடு இணைத்து பேசி கடுமையான எதிர்ப்பை பெற்றார். அதன்பின் வருத்தமும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில்தான், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் பேசியிருப்பது சர்ச்சையாகிவிட்டது. இன்று நடந்த அதிமுக போராட்டத்தில் பேசிய சிவி சண்முகம் ‘அப்துல் கலாம் கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார்.. ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு படி மேலே சென்று உங்கள் கனவை நிறைவேற்றுகிறேன்.. உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’  என சொல்கிறார்..

எனக்கு நயன்தாரா வேணும்.. அதை அவர் நிறைவேற்றுவாரா? நயன்தாராவை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிவை என்று ஒருத்தன் வருவான்.. அது நிறைவேற்றுவாரா?.. என நக்கலாக பேசினார். அதுவும் பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பான ஒரு போராட்டத்தில் சண்முகம் இப்படி பேசியதை எதிர்ப்பை பெற்றது.

இதையடுத்து சண்முகத்தின் பேச்சுக்கு பலரும் கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்தனர்.. இந்நிலையில், இதற்கு வருத்தம் தெரிவித்துள்ள சண்முகம் ‘நயன்தாராவின் பெயர் தவறுதலாக உச்சரிக்கப்பட்டு விட்டது.. அதற்காக ஆழ்ந்த வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன்.. முற்றிலும் தவறுதலாகவே அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. மற்றபடி எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை’ என கூறியிருக்கிறார்.

விஜய் பாஜகவின் B டீம் இல்ல!.. A டீமே அவர்தான்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி மீண்டும் வீடியோ!...

விஜய் பாஜகவின் B டீம் இல்ல!.. A டீமே அவர்தான்!.. பிக்பாஸ் ஜூலி மீண்டும் வீடியோ!...சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்த போது பிரபலமானவர் ஜூலி. இவரின் வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களிலும் வைரலானது.

மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள்: என்.டி.ஏ கூட்டணி 37ல் 22 இடங்களில் வெற்றி

மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள்: என்.டி.ஏ கூட்டணி 37ல் 22 இடங்களில் வெற்றிநேற்று நடைபெற்ற 37 இடங்களுக்கான மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 22 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, நாடாளுமன்ற மேலவையில் தனது பலத்தை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.

திடீரென மனைவி, மகளுடன் சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்த வருண் காந்தி.. என்ன காரணம்?

திடீரென மனைவி, மகளுடன் சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்த வருண் காந்தி.. என்ன காரணம்?முன்னாள் பாஜக எம்பி வருண் காந்தி, இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது குடும்பத்துடன் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் சென்ற வருண் காந்தி, பிரதமரின் ஆசி மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை பெற்றார்.

தனித்துப்போட்டி!.. திமுகவுக்கு விஜய் வைக்கும் ஆப்பு!.. தளபதி போடும் கணக்கு!...

தனித்துப்போட்டி!.. திமுகவுக்கு விஜய் வைக்கும் ஆப்பு!.. தளபதி போடும் கணக்கு!...நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக - பாஜக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையப் போகிறது என்கிற செய்தி கடந்த சில நாட்களாகவே தொலைக்காட்சிகளிலும், ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களும் பரவி வந்தது.

காரில் எரிந்த நிலையில் 4 பேர் யார்?!. வெளியான புதிய தகவல்!...

காரில் எரிந்த நிலையில் 4 பேர் யார்?!. வெளியான புதிய தகவல்!...திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே இன்று காலை எரிந்த நிலையில் ஒரு கார் நின்று கொண்டிருந்தது.

