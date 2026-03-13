எங்களுக்கு சீட் இல்லனாலும் பரவால்ல!.. தவெக மீட்டிங்கில் நிர்வாகிகள் சொன்னது என்ன?..
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் இணையவில்லை.. மேலும், அந்த கட்சியோடு மற்ற கட்சிகளும் கூட்டணிக்கு வரவில்லை.எனவே விஜய் தனித்து போட்டியிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்,,
அதேநேரம் திமுகவை தோற்கடிக்க விரும்பினால் விஜய் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள்.. அவர்கள் மட்டுமல்ல.. பல மாவட்ட நிர்வாகிகளும் இந்த கருத்தை முன்வைப்பதாக தெரிகிறது.. ஆனால் தனித்து நின்றாலே நாம் 30 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவோம்.. எனவே கூட்டணி தேவையில்லை என ஆதவ் அர்ஜுனா, ஜான் ஆரோக்கியசாமி போன்றவர்கள் விஜயிடம் சொல்லி வருவதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில்தான், இன்று மதியம் 12:30 மணிக்கு பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் காணொலி மூலம் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை செய்திருக்கிறார். அப்போது ’திமுகவை தோற்கடிக்க கூட்டணி வைக்கலாமா அல்லது தனித்துப் போட்டுயிடலாமா?’ என கேட்டிருக்கிறார்.. அப்போது பல மாவட்ட செயலாளர்களும் ‘கூட்டணி வைத்தால் மட்டுமே திமுகவை தோற்கடிக்க முடியும்’ என சொல்லியிஇருக்கிறார்கள்..
அப்படியெனில் உங்களில் பலருக்கு சீட் கிடைக்காதே என புஸ்ஸி ஆனாந்த் கேட்டபோது ‘எங்களுக்கு கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் தளபதியின் வெற்றி மட்டுமே முக்கியம்’ என பல மாவட்ட செயலாளர்கள் சொன்னதாக தெரிகிறது. சிலரோ 50 முதல் 60 சீட்டுகள் மற்றும் தளபதிக்கு துணை முதல்வர் பதவி கொடுத்தால் கௌரவமாக இருக்கும் என்கிற கருத்தையும் முன் வைத்திருக்கிறார்களாம்.