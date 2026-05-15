Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 15 May 2026 (08:59 IST)

விஜய்க்கு ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இல்லை!.. நானும் அவரும் அப்பா - மகன் போல!.. ராதன் பண்டிட் பேட்டி..

முதலமைச்சர் விஜய் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் என்கிற ஜோசியரை தனது சிறப்பு அதிகாரியாக நியமித்துக் கொண்டது சர்ச்சையை கிளப்பியது. விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்த விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. ஒருபக்கம் விஜயை பிடிக்காதவர்களும், திமுக ஆதரவாளர்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் இதை கடுமையாக விமர்சித்தனர்.. நக்கல் அடித்தனர்.

அதோடு சட்டசபையில் பிரேமலதா உள்ளிட்ட பல எம்எல்ஏக்களும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ராதன் பண்டிட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரசு பதவி ரத்து செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ராதன் பண்டிட் ‘விஜய்க்கு ஜோதிடத்தின் மீது பெரிதாக நம்பிக்கை இல்லை.. ஒரு ஜோதிடர் என்பதால் என்னை அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை.. தந்தை, மகன் போல நண்பர்கள் போல ஏதோ ஒரு பிணைப்பு/..அதனால் அவரின் அன்புக்குரியவராக இருக்கிறேன்.. அவ்வளவுதான்’ என கூறியிருக்கிறார். மேலும் ராதன் என்பது மராட்டிய சிவாஜியின் கேப்டன் பெயர். ரிக்கி என்ற பெயரை ஏன் சேர்த்துக் கொண்டேன் என்றால் நான் எந்த மதத்தையும், எந்த கடவுளையும் சாராதவன்.. வன்னி அரசை விட நான் பெரிய நாத்திகன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
