தொடர்புடைய செய்திகள்
- விஜய் சி.எம். ஆவதை தடுக்க உதயநிதியும், பழனிச்சாமி மகனும் பேசினாங்க!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பகீர்!..
- அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்!. அழைப்புவிடுத்த தவெக!.. கிரிஷ் சோடங்கர் பேட்டி...
- ஜீரோ ஊழல்!.. ஜீரோ கமிஷன்!.. தலைவர் சொல்லிட்டாரு!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி!..
- வீட்டிலிருந்து கோட்டைக்கு 17 கி.மீ!.. டிராப்பிக்கில் தவிக்கும் சாமானியர்கள்!.. வீடு மாறுவாரா விஜய்?...
- அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் வொர்க் ப்ரம் ஹோம்.. பாதுகாப்பு வாகனங்களின் 60% குறைப்பு: டெல்லி முதல்வர்
விஜய்க்கு ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இல்லை!.. நானும் அவரும் அப்பா - மகன் போல!.. ராதன் பண்டிட் பேட்டி..
முதலமைச்சர் விஜய் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் என்கிற ஜோசியரை தனது சிறப்பு அதிகாரியாக நியமித்துக் கொண்டது சர்ச்சையை கிளப்பியது. விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்த விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. ஒருபக்கம் விஜயை பிடிக்காதவர்களும், திமுக ஆதரவாளர்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் இதை கடுமையாக விமர்சித்தனர்.. நக்கல் அடித்தனர்.
அதோடு சட்டசபையில் பிரேமலதா உள்ளிட்ட பல எம்எல்ஏக்களும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ராதன் பண்டிட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரசு பதவி ரத்து செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ராதன் பண்டிட் ‘விஜய்க்கு ஜோதிடத்தின் மீது பெரிதாக நம்பிக்கை இல்லை.. ஒரு ஜோதிடர் என்பதால் என்னை அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை.. தந்தை, மகன் போல நண்பர்கள் போல ஏதோ ஒரு பிணைப்பு/..அதனால் அவரின் அன்புக்குரியவராக இருக்கிறேன்.. அவ்வளவுதான்’ என கூறியிருக்கிறார். மேலும் ராதன் என்பது மராட்டிய சிவாஜியின் கேப்டன் பெயர். ரிக்கி என்ற பெயரை ஏன் சேர்த்துக் கொண்டேன் என்றால் நான் எந்த மதத்தையும், எந்த கடவுளையும் சாராதவன்.. வன்னி அரசை விட நான் பெரிய நாத்திகன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
அதோடு சட்டசபையில் பிரேமலதா உள்ளிட்ட பல எம்எல்ஏக்களும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ராதன் பண்டிட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரசு பதவி ரத்து செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ராதன் பண்டிட் ‘விஜய்க்கு ஜோதிடத்தின் மீது பெரிதாக நம்பிக்கை இல்லை.. ஒரு ஜோதிடர் என்பதால் என்னை அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை.. தந்தை, மகன் போல நண்பர்கள் போல ஏதோ ஒரு பிணைப்பு/..அதனால் அவரின் அன்புக்குரியவராக இருக்கிறேன்.. அவ்வளவுதான்’ என கூறியிருக்கிறார். மேலும் ராதன் என்பது மராட்டிய சிவாஜியின் கேப்டன் பெயர். ரிக்கி என்ற பெயரை ஏன் சேர்த்துக் கொண்டேன் என்றால் நான் எந்த மதத்தையும், எந்த கடவுளையும் சாராதவன்.. வன்னி அரசை விட நான் பெரிய நாத்திகன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
பெண்களுக்கு மாசம் ரூ.2500.. வேலையை துவங்கிய முதல்வர் விஜய்!..
ஸ்கெட்ச் மிஸ் ஆயிடுச்சி!.. அடுத்த ஸ்கெட்ச் சேப்பாக்கம்தான்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ராக்ஸ்!...
தவெகவுக்கு ஆதரவளித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தகுதிநீக்கம் செய்ய வாய்ப்பு: விசிக எம்பி கருத்து..!
தமிழக அரசியலில் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்கள் மற்றும் சட்டமன்றக் கொறடா அதிகாரங்கள் குறித்து விசிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் ஒரு முக்கியமான கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். அதிமுகவின் கொறடாவை நியமிக்கும் முழு அதிகாரம் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கே உள்ளது என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.