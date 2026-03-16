திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (12:25 IST)

அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது உண்மையா?.. தவெக சொல்வது என்ன?...

vijay
கடந்த சில நாட்களாகவே தவெக அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணையப்போகிறது என்கிற செய்தி வெளியாகிவந்தது. ஆனால், இந்த செய்தியை பரப்புவதே திமுகதான் என தவெகவினர் சொல்லி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், தவெக இணைப் பொதுச்செயலாளர் சிடி நிர்மல் குமார் எக்ஸ் தளத்தில் இதுபற்றி பதிவிட்டிருக்கிறார்.

வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்!

சமீபகாலமாக சில ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் லாபத்திற்காக திட்டமிட்டு சில பொய்யான செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பாஜக/அஇஅதிமுக அல்லது திருமதி. சசிகலா, மருத்துவர் அய்யா ராமதாஸ் வர்களை தமிழக வெற்றிக்கழகத்துடன் தொடர்புபடுத்திகூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்படுவதாகக் கூறப்படும் தகவல்கள் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானவை.

குறிப்பிட்ட கட்சிகள் மற்றும் அரசியல்  தலைவர்களுடன் எந்தவிதமான  பேச்சுவார்த்தை, எந்த மட்டத்திலும் நடைபெறவில்லை என்பதைத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இதே போன்ற பொய்ச்செய்தி உத்தியை காங்கிரசு உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளோடு  தொடர்புபடுத்தியும் கடந்த காலங்களில் கடைபிடிக்கப்பட்டதும் அது உண்மை இல்லை என்பதும் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. இருப்பினும் பொதுமக்களிடையேயும், தொண்டர்களிடையேயும் தொடந்து குழப்பத்தை விளைவிப்பதற்காகவே இத்தகைய ஆதாரமற்ற செய்திகள் திமுகவினரால் பரப்பப்படுகின்றன.

பொறுப்புள்ள ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பயனாளர்கள், செய்தியின் உண்மைத்தன்மையை ஆராயாமல் இத்தகைய வதந்திகளைப் பகிர வேண்டாம்!

வாய்மையே வெல்லும்!’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

தலைமை செயலாளர், உள்துறை செயலாளர் திடீர் மாற்றம்: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி..!

தலைமை செயலாளர், உள்துறை செயலாளர் திடீர் மாற்றம்: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி..!மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது.

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு.. மீண்டும் ஒரு லட்சத்திற்கு குறைவாக வருமா?

தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு.. மீண்டும் ஒரு லட்சத்திற்கு குறைவாக வருமா?தமிழகத்தில் இன்று தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளதால் நகைப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

8 நாட்கள் டைம் இருந்தாலும் 4 நாட்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியாது: தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி

8 நாட்கள் டைம் இருந்தாலும் 4 நாட்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியாது: தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரிதமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நடைமுறைகள் குறித்து தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

இனிமே டெல்லிக்கு வரமாட்டேன்!.. சிபிஐக்கு கடிதம் எழுதிய விஜய்!..

இனிமே டெல்லிக்கு வரமாட்டேன்!.. சிபிஐக்கு கடிதம் எழுதிய விஜய்!..கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ தனது விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது..

