ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026 (19:13 IST)

ஏப்ரல் 20ம் தேதி விவகாரத்து கேஸ்!.. 23ம் தேதி தேர்தல்!.. விஜய்க்கு பெரிய சவால்!..

vijay
நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கினாரோ அப்போது முதலே பல சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறார். அரசியலில் வெற்றி பெறுவது, அரசியல் நீடிப்பது என்பது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை என்பது விஜய்க்கு புரிந்திருக்கிறது. மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்காக கருத்துக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு குழந்தைகள், பெண்கள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.. அது தொடர்பாக ஏற்கனவே இரண்டு முறை டெல்லிக்கு சென்று சிபிஐ விசாரணையில் ஆஜரானார். மேலும் நேற்று டெல்லி சென்று இன்று காலை மீண்டும் சிபிஐ அலுவலகத்தில் அவர் ஆஜரானார்.

ஒருபக்கம் தவெகவுடன் இதுவரை எந்த கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.. மறுபக்கம், அவரின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டுடு நீதிமன்றத்தை அணுகி இருக்கிறார்.. அதோடு, விஜய்க்கு ஒரு நடிகையோடு தொடர்பு இருப்பதாக சொல்லி விஜயின் இமேஜை டேமேஜ் செய்திருக்கிறார்.

அது நடந்து சில நாட்களிலேயே திரிஷாவை கூட்டிக்கொண்டு விஜய் திருமணத்திற்கு போனதும் சர்ச்சையானது.. இதற்கிடையில்தான் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறார் விஜய்.. ஏப்ரல் 20ம் தேதி விவாகரத்து வழக்கு தொடர்பாக அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என செங்கல்பட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.. ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்றதேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது.

இதையெல்லாம் சமாளித்து விஜய் மக்களிடம் வாக்குகள் வாங்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருக்கு முன்னே இருக்கும் பெரிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது..

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி!.. தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு!...

தமிழகம் முழுக்க 5 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடக்கவிருக்கிறது.

அந்த 2 பேர் சொல்வதை மட்டுமே கேட்கிறாரா விஜய்?.. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..

விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் முடிந்து விட்டது.

யுபிஐ பயன்படுத்தாமல் 6 மாதங்கள் ஒருவரால் சமாளிக்க முடியுமா? ராதிகாவின் உண்மைக்கதை..!

இன்று யுபிஐ வசதி இல்லாத வாழ்க்கையை நினைத்துப் பார்ப்பதே கடினமாக உள்ளது. சென்னை உள்பட அனைத்து நகரங்களில் சிறு கடை முதல் சொகுசு வணிக வளாகங்கள் வரை அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாகிவிட்ட சூழலில், 2025-ம் ஆண்டு வரை யுபிஐ பயன்படுத்தாமல் இருந்த ரித்திகா என்ற பெண்ணின் கதை வியப்பிற்குரியது.

FASTag கட்டணத்தை திடீரென உயர்த்திய மத்திய அரசு.. இதுக்கும் போருக்கும் என்னய்யா சம்பந்தம்?

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான FASTag வருடாந்திர பாஸ் கட்டணத்தை மாற்றியமைத்துள்ளது. இதன்படி, ஏப்ரல் 1 முதல் வணிகம் அல்லாத தனியார் கார்கள், ஜீப்புகள் மற்றும் வேன்களுக்கான பாஸ் கட்டணம் 3,000 ரூபாயிலிருந்து 3,075 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

வங்கி பெண் ஊழிய்ருக்கு ஆபாச எஸ்.எம்.எஸ் அனுப்பிய நபர்.. லோன் வாங்க வந்தவரின் சேட்டை..!

பெங்களூரு கச்சரக்கனஹள்ளி பகுதியில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கி கிளையில் பணியாற்றும் 40 வயது பெண் ஊழியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாக ரவி ஷெட்டி என்பவர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

