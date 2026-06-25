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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (18:32 IST)

இனிமே ஒன்றிய அரசு இல்லை!.. முதல்வர் விஜய் எடுத்த அந்த முடிவு!..

vijay modi
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (18:32 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (18:38 IST)
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மத்தியில் கடந்த மூன்று முறையும் பாஜகவை வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்து நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து இந்தியாவின் பிரதமராக நீடித்து வருகிறார். அதே நேரம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை திமுக எப்போதும் பாஜகவை எதிர்ப்பது போலவே காட்டிக் கொள்கிறது. பாஜகவை எதிர்த்தால் மட்டுமே தமிழகத்தில் வாக்கு வாங்க முடியும் என திமுக தீவிரமாக நம்புகிறது.

அதனால் தான் திமுக அதை கையில் எடுத்தது. ஒருபக்கம் தமிழகத்துக்கு தேவையான நிதியை பாஜக அரசு கொடுக்காததையும் திமுக தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டது. அதேபோல் மத்திய அரசு என்று சொல்லாமல் கடந்த பல வருடங்களாகவே ஒன்றிய அரசு என்றுதான் பாஜக அரசை திமுக சொல்லி வருகிறது. அரசாணைகளிலும் கூட ஒன்றிய அரசு என்று குறிப்பிட்டு வந்தது..

ஆனால், தற்போது தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்து விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இந்நிலையில், மத்திய அரசை தற்போது வரை ஒன்றிய அரசு என குறிப்பிட்டு வந்த முதலமைச்சர் விஜயின் நிலைப்பாட்டில் தற்போது திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது
. மத்திய அரசுடன் மோதல் போக்கு இல்லை என ஏற்கனவே தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ள நிலையில் இனி இந்திய அரசு என குறிப்பிட அவர் முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது..
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பாலகிருஷ்ணன்

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