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Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (17:03 IST)

திமுக ஆட்சியில் DTCP-யில் ஊழல்!.. உடைச்சி பேசிய ஸ்ரீதர் வேம்பு..

sridhar vembu
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (17:03 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (17:05 IST)
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தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் பல்வேறு துறைகளிலும் நடைபெற்று வந்த ஊழல்கள் தடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பதிலிருந்து, வருடத்திற்கு ஒருமுறை புதிப்பது வரை பல லட்சம் வாங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், முதல்வர் விஜயின் அரசு அதை தடுத்திருக்கிறது. சமீபத்தில் கூட 1000 தனியார் பள்ளிகளுக்கு எந்த பணமும் வாங்காமல் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், திமுக ஆட்சியில் ஊழல் இருந்ததாக Zoho நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு கூறியிருக்கிறார். ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய அவர் ‘நாங்கள் கலைவாணி கலி மையம் என்ற அமைப்பின் கீழ் 2 கிராமப்புற பள்ளிகளை நடத்துகிறோம். இரண்டுமே இலவச பள்ளிகள். ஒன்று தென்காசியில் உள்ள ஒரு கிராமத்திலும், மற்றொன்று தேனி கிராமத்திலும் இருக்கிறது.

தேனியில் உள்ள பள்ளியை முதலில் ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி நடத்தினார், அந்த பள்ளிக்கு தடையில்லா சான்று (NOC) வழங்க மாநில அரசு அதிக பணம் கேட்டதால் பள்ளியை அவர் மூடிவிட்டார். பணம் கொடுக்காமல் தடையில்லா சான்று கிடைக்காது என அவர் என்னிடம் கூறினார். அறக்கட்டளையை நாங்கள் நடத்தினால் மட்டுமே இலவச பள்ளியை நடத்த முடியும் என அவர் கூறினார்.

அப்படித்தான் தேனியில் உள்ள எங்களின் என்ஐ.ஓ.எஸ் பள்ளியை துவங்கினோம். அந்த பள்ளிக்கு திமுக அரசிடமிருந்து அவ்வப்போது தொந்தரவு ஏற்பட்டது. தென்காசியில் புதிய பள்ளிக் கட்டிடங்களுக்கு DTCP ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பித்தோம். ஆனால், ஒப்புதல் கிடக்கவில்லை. திமுக ஆட்சியில் DTCP-யில் ஊழல் நடந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால், இப்போது வந்திருக்கும் தவெக அரசு எந்த ஒப்புதலுக்கும் யாருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டது என அதிகாரிகள் எங்களிடம் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த மாற்றத்தை நான் பாராட்டுகிறேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.

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