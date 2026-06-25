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விஜய்யின் சட்டமன்ற பேச்சை தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளத்தில் மொழி பெயர்க்கும் நெட்டிசன்கள்.. தென்னிந்தியாவே பரபரக்குது...
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அண்மையில் சட்டமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை, அரசியல் அரங்கில் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த பொதுவெளி பக்கங்களிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சட்டமன்ற வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில், அவரது உரை நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டபோது சுமார் 2 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் அதனை ஆர்வத்துடன் பார்த்துள்ளதாக வெளியாகி இருக்கும் செய்திகள் பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு சட்டமன்ற நிகழ்வை இவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையிலான மக்கள் பார்த்திருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இதை தொடர்ந்து, சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த அதிரடி பேச்சை தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து, அதன் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த வீடியோக்களுக்குத் தென்னிந்தியா முழுவதும் தற்போது மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இதுமட்டுமன்றி, ஒரு சிலர் வட இந்திய ரசிகர்களுக்காக அவரது உரையை ஹிந்தியிலும் மொழிபெயர்த்து பகிர்ந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டை தாண்டி தென்னிந்தியா முழுவதிலும், வட இந்தியாவிலும் விஜய்யின் சட்டமன்ற பேச்சு இந்த அளவுக்கு பேசுபொருளாகி அலைகளை உருவாக்கி இருப்பது வியப்புக்குரிய ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. அவரது அரசியல் ஆளுமை மற்றும் பேச்சுத்திறன் மாநில எல்லைகளை கடந்து இந்திய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Edited by Siva
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