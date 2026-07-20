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விஜய்க்கு 5 ரூம் தள்ளி என் பையன் ரூம்!.. இதைவிட என்ன வேணும்!.. சின்னி ஜெயந்த் நெகிழ்ச்சி!..
தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் சின்னி ஜெயந்த். கதாசிரியர், காமெடி நடிகர், இயக்குனர் என கோலிவுட்டில் பல அவதாரங்களை இவர் எடுத்துள்ளார். 80, 90களில் பல திரைப்படங்களில் கல்லூரி மாணவனாக சின்னி ஜெயந்த் நடித்திருக்கிறார். அதேநேரம், இவர் தனது இரண்டு மகன்களையும் சினிமா துறையில் விடவில்லை.
அதிலும் தனது மகன் ஸ்ருதன் ஜெய் நாராயணனை கலெக்டர் ஆக்கிவிட்டார். சென்னை
திருப்பூர் மாவட்ட சப் கலெக்டராக பணியாற்றி வந்த ஸ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் தற்போது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த சின்னி ஜெயந்த் ‘25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படத்துல நடிச்சேன்.. அந்த படம் பேரு மாண்புமிகு மாணவன்.. அந்த மாண்புமிகு மாணவன் இப்போது மாண்புமிகு முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். நான் விஜய் சாரோட வேலை செஞ்சேன்.. இப்ப என்னுடைய மகன் அவரோட வேலை செய்கிறார்..
எனது மகன் Deputy Secretary to government & public department என்கிற போஸ்டிங்ல இருக்காரு.. முதலமைச்சர் அறையில் இருந்து 5வது ரூம்ல அவருடைய அறை இருக்கு.. நம்ம முதலமைச்சர் கூட அவர் இருக்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்.. இதைவிட ஒரு அப்பாவுக்கு என்ன பெருமை வேணும்’ என நெகழ்ந்து பேசியிருக்கிறார்.
அதிலும் தனது மகன் ஸ்ருதன் ஜெய் நாராயணனை கலெக்டர் ஆக்கிவிட்டார். சென்னை
திருப்பூர் மாவட்ட சப் கலெக்டராக பணியாற்றி வந்த ஸ்ருதன் ஜெய் நாராயணன் தற்போது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த சின்னி ஜெயந்த் ‘25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படத்துல நடிச்சேன்.. அந்த படம் பேரு மாண்புமிகு மாணவன்.. அந்த மாண்புமிகு மாணவன் இப்போது மாண்புமிகு முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். நான் விஜய் சாரோட வேலை செஞ்சேன்.. இப்ப என்னுடைய மகன் அவரோட வேலை செய்கிறார்..
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திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..
மானங்கெட்ட முதலமைச்சரே, எங்களை கோமாளிகள் என்றா நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய்? சட்டமன்றத்தை கூட்டினால் உனக்கு எலும்பு இருக்காது, உடைத்து தான் உன்னை அனுப்புவோம்" என்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அந்த கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்தது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த கைதை கண்டித்து திமுக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவிப்பது கேவலத்தின் உச்சக்கட்டம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் தகாத வார்த்தைகளை பேசி முதலமைச்சரை விமர்சிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என