கோவில் எதிரே நூற்றுக்கணக்கான செருப்புகள்.. தன்னுடைய செருப்பை சாட்ஜிபிடி உதவியால் கண்டுபிடித்த இளைஞர்...
சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தில், நபர் ஒருவர் தனது காணாமல் போன காலணியை கண்டுபிடிக்க 'சாட்ஜிபிடி' செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது பலரையும் வியப்பிலும் சிரிப்பிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நூற்றுக்கணக்கான காலணிகள் குவித்துவைக்கப்பட்டிருந்த கூட்ட நெரிசலான இடத்தில், தனது ஒரு ஜோடி செருப்பில் ஒன்றை அவர் தொலைத்துள்ளார். தன் கையால் தேடுவதைத் தவிர்த்து, அந்த இடத்தின் புகைப்படத்தை எடுத்து சாட்ஜிபிடியின் உதவியை அவர் நாடியுள்ளார்.
அவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில், செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் சில நிமிடங்களிலேயே அந்த நபர் தனது காணாமல் போன காலணியைக் வெற்றிகரமாகக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
இந்தச் சுவாரஸ்யமான வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டு இணையத்தில் பெரும் வைரலாகியுள்ளது. தொழில்நுட்பத்தை மக்கள் தங்களது அன்றாட தேவைகளுக்காகவும், எதிர்பாராத விசித்திரமான வழிகளிலும் எவ்வாறு பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர் என்பதற்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது. நெட்டிசன்கள் பலரும் இதற்கு நகைச்சுவையான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva