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  4. self Enumeration details by cm vijay
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (17:46 IST)

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை பதிவு செய்தார் முதல்வர் விஜய்... பதிவு வைரல்..

மக்கள் தொகை
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (17:46 IST)
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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை தமிழக முதல்வர் விஜய் பதிவு செய்துள்ள சமூக வலைத்தள பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது..
 
 நாடு முழுவதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் சுய விவரம் பதிவு செய்யும் முறை இன்று தொடங்கிய நிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் இதற்கு முன்னுதாரணமாக முதல் நாளே தனது சுயவிவரத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.. இதுகுறித்து அவரது பதிவு இதோ:
 
அன்பார்ந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வணக்கம்!  
 
நம் மாநிலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு முக்கியமான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு இன்று தொடங்குகிறது. இது வெறும் எண்ணிக்கை இல்லை,  நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள்தான் எல்லா திட்டங்களுக்குமான அடிப்படையாகும்.  எனவே, ஒவ்வொரு குடும்பமும் உண்மையான தகவல்களைக் கொடுங்கள். 
 
இணையவழியில் சுய கணக்கெடுப்பு (Self Enumeration) செய்யலாம் – நான் பதிவு செய்துள்ளேன்!  
 
உங்கள் தகவல்கள் ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும். வாங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து இதை வெற்றிகரமாகச் செய்து முடிப்போம். மக்கள் நலனுக்காக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு!  வணக்கம்!
 
Edited by Siva
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