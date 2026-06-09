தொடர்புடைய செய்திகள்
- இன்றுடன் அரையாண்டு தேர்வு நிறைவு.. எச்சரிக்கை அறிவிப்பை வெளியிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை..!
- காலாண்டு விடுமுறையில் சிறப்பு வகுப்புகளை கூடாது.. மீறினால் நடவடிக்கை: எச்சரிக்கை சுற்றறிக்கை
- 7 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே சிறையில் பணிபுரிவோர் பட்டியல்: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
- ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி
- ஹோட்டல் பிரியாணியில் பூச்சி!.. வாலிபருக்கு அடிச்ச லக்கி பிரைஸ்!..
ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்த இந்த பொது பணிமாறுதல் கலந்தாய்வு, வரும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 16-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது. மாவட்டங்களுக்குள்ளான மாறுதல், மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் மற்றும் உபரி ஆசிரியர் பணி நிரவல் எனப் பல பிரிவுகளின் கீழ் இந்த கலந்தாய்வு முறையான வழிகாட்டுதல்களுடன் நடத்தப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளில் நிலவும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை போக்கவும், மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்களை சீரமைக்கவும் இத்தகைய பணி நிரவல் கலந்தாய்வு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. நடப்பு 2026 கல்வியாண்டில் தகுதியான ஆசிரியர்கள் அனைவரும் உரிய காலத்திற்குள் விண்ணப்பித்து, தங்களின் விருப்ப இடங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளப் பள்ளிக் கல்வித்துறை உரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
Edited by Siva