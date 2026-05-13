  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor vijay not to use chief minster in tittle card
Written By
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (18:47 IST)

ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்ட்!.. விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு!.. பாவம் ஃபேன்ஸ்!..

jananayagan
Publish: Wed, 13 May 2026 (18:47 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (18:48 IST)
google-news
விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்திற்கு தற்போது வரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி படம் வெளியாகவிருந்தது. ஆனால் படம் மறுத்தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்திற்கு போனார். ஆனால் ஒரு மாதம் வழக்கு நடந்தும் சாதகமான முடிவு எட்டப்படவில்லை..

எனவே வழக்கை வாபஸ் பெற்றதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. அது நடந்து மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் தற்போது வரை இந்த படத்திற்கு சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை. அதேநேரம் தற்போது விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராகிவிட்டதால் கண்டிப்பாக இந்த படம் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரு பக்கம் படம் வெளியாகும்போது படத்தின் டைட்டில் கார்டில் ‘முதலமைச்சர விஜய் நடிக்கும்’ ஜனநாயகன் என போடுவார்கள் என விஜய் ரசிகர்கள் தொடர்ந்து சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்... சமீபத்தில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தயாரிப்பாளர் சட்டம்ன் அனுமதித்தால் அப்படியே போடுவோம் எனவும் சொல்லியிருந்தார்..

இந்நிலையில் தயாரிப்பாளரிடம் இதுபற்றி பேசிய விஜய் ‘முதலமைச்சர் விஜய்’ என்றெல்லாம் போட வேண்டாம். வழக்கமாக எப்படி போடுவீர்களோ அப்படியே போடுங்கள் என சொல்லிவிட்டாராம். எனவே, டைட்டில் கார்டில் தளபதி விஜய் நடிக்கும் என்றுதான் வரும் எனத்தெரிகிறது.  இது விஜய் ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய செய்திருக்கிறது..

AA23 படத்தில் அல்லு அர்ஜூனுக்கு ஜோடி அவரா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ்..

AA23 படத்தில் அல்லு அர்ஜூனுக்கு ஜோடி அவரா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ்..ரஜினியை வைத்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய கூலி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது

ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்ட்!.. விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு!.. பாவம் ஃபேன்ஸ்!..

ஜனநாயகன் டைட்டில் கார்ட்!.. விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு!.. பாவம் ஃபேன்ஸ்!..விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்திற்கு தற்போது வரை சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை.

கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் டிசி பட டிரைலர்: லோகேஷ் கனகராஜின் புதிய ஐடியா

கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் டிசி பட டிரைலர்: லோகேஷ் கனகராஜின் புதிய ஐடியாமாநகரம் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி, இன்று விஜய், கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் எனத் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்களை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ், அடுத்த கட்டமாகத் திரைக்கு முன்னால்

கருப்பு படத்துக்கு சிறப்புக்காட்சி!.. நண்பனுக்கு அனுமதி கொடுத்த விஜய்!..

கருப்பு படத்துக்கு சிறப்புக்காட்சி!.. நண்பனுக்கு அனுமதி கொடுத்த விஜய்!..ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த திரைப்படம் உருவாகிய பல மாதங்களாகியும் சில காரணங்களால் வெளியாகவில்லை.

முதல்வர் பதவியேற்பு விழா.. ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டிய அதே சேலையை கட்டினாரா த்ரிஷா?

முதல்வர் பதவியேற்பு விழா.. ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டிய அதே சேலையை கட்டினாரா த்ரிஷா?தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா தமிழக அரசியலில் மட்டுமல்லாது, இணையத்திலும் பெரும் விவாத பொருளாகியுள்ளது. இவ்விழாவில் நடிகை த்ரிஷா கிருஷ்ணன் அணிந்து வந்த நீல நிறப் பட்டுச்சேலை மற்றும் அவரின் தோற்றம், 2000-ம் ஆண்டில் உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் கொண்டிருந்த தோற்றத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.